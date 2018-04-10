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16:53 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Glencore оценивает перспективы закупок у «Русала»

На трейдера приходится четверть выручки алюминиевой компании.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как и ожидали на рынке, швейцарский трейдер Glencore приостанавливает сделку по обмену своего пакета в «Русале» на акции En+ Group Олега Дерипаски (контролирует «Русал» с 48,13% акций) в свете санкций США против российских компаний и бизнесменов. А глава Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров «Русала». Будет ли Glencore выходить из капитала «Русала», пока неизвестно, но трейдер уже заявил, что оценивает перспективы торговых контрактов с алюминиевой компанией — они составляют всего 1% в выручке Glencore, но обеспечивают четверть выручки «Русалу».

Швейцарский трейдер Glencore приостанавливает конвертацию принадлежащих ему 8,75% акций «Русала» в 10,55% глобальных расписок En+ Group Олега Дерипаски (владеет 48,13% «Русала») в свете включения обеих компаний в SDN-список Минфином США. Глава Glencore Айван Глазенберг по этой же причине вышел из совета директоров «Русала», в который он входил с 2007 года — после объединения алюминиевых и глиноземных активов «Русского алюминия» Олега Дерипаски, СУАЛ Виктора Вексельберга, Леонарда Блаватника и партнеров, а также Glencore в United Company Rusal.

В сообщении трейдера говорится, что он оценивает ситуацию применительно к торговым контрактам с «Русалом», но отмечает, что «эти контракты финансово незначительны для Glencore». Выручка трейдера за 2017 год составила $221,4 млрд, скорректированная EBITDA — $14,76 млрд.

Однако на продажи Glencore приходится около четверти выручки «Русала» от реализации первичного алюминия и сплавов (3,95 млн тонн в прошлом году): в 2017 году это было $2,43 млрд, в 2016 году — $2,32 млрд. Клиентская база алюминиевой компании диверсифицирована и включает только одного крупного покупателя — Glencore, указано в отчетах «Русала». При этом закупки бокситов, глинозема и других материалов у швейцарского трейдера незначительны — всего закупки этого сырья у «связанных сторон со значительной долей влияния» (до 90% приходится на Glencore) в 2017 году составили $113 млн, в 2016 году — $143 млн. Продажи бокситов и глинозема «связанным сторонам со значительной долей влияния» чуть выше: $227 млн и $186 млн в прошлом и позапрошлом годах.

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О возможном срыве сделки En+ c Glencore и трудностях в торговых контрактах источники «Ъ» рассказывали ранее. В En+ и «Русале» оперативно не комментировали заявление Glencore и выход господина Глазенберга из совета директоров «Русала». Представитель Glencore еще в понедельник 9 апреля отказался отвечать на вопросы «Ъ» по этим темам и перспективе выхода трейдера из акционерного капитала «Русала».

На конец 2017 года доля Glencore в «Русале» стоила $933 млн, говорится в отчете трейдера. Но после введения санкций против Олега Дерипаски и его компаний 6 апреля «Русал» подешевел практически вдвое, и по котировкам «Русала» на Московской бирже на 12:30 10 апреля пакет Glencore в алюминиевой компании стоил уже около $470 млн. При этом инвесторы сдержанно отнеслись к ожидавшемуся заявлению трейдера: бумаги «Русала» в Москве подешевели всего на 2,35%.

Анатолий Джумайло

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