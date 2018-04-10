«Бесплатные горшки»: Крупин объяснил, почему в проекте Высокого моста не было декора для опор

Источник: Калининград.Ru

— При монтаже опор от эксплуатирующей организации «Калининград-ГорТранс» поступило требование изменить высотное положение конструкции для удобства обслуживания болтовых соединений. На мосту подрядчик креативно подошёл и принял решение задекорировать временно, чтобы болты не торчали. Из бюджета эти работы, естественно, не оплачивались, — отметил Крупин.

По его словам, до конца апреля на все опоры наденут металлические «юбки» по индивидуальным размерам. Они скроют болты и позволят обеспечить доступ специалистов. Крупин пояснил, что изначально крепления предполагалось скрыть под плиткой ниже уровня тротуара.

В апреле местные жители сообщили, что при реконструкции моста использовали пластиковые горшки. После скандала подрядчик снял элементы с опор.

Высокий мост начали реконструировать в июне 2016 года. Контракт на сумму 928 миллионов рублей выиграло ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Фактически компания построила новый путепровод на месте старого.