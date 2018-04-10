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17:01 (мск), источник: Калининград.Ru

«Бесплатные горшки»: Крупин объяснил, почему в проекте Высокого моста не было декора для опор

Пластиковые горшки на опорах Высокого моста использовали в качестве временных элементов. Декорации не были предусмотрены проектом. Об этом рассказал глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин на пресс-конференции в холдинге «Западная пресса» во вторник, 10 апреля.

Источник: Калининград.Ru

— При монтаже опор от эксплуатирующей организации «Калининград-ГорТранс» поступило требование изменить высотное положение конструкции для удобства обслуживания болтовых соединений. На мосту подрядчик креативно подошёл и принял решение задекорировать временно, чтобы болты не торчали. Из бюджета эти работы, естественно, не оплачивались, — отметил Крупин.

По его словам, до конца апреля на все опоры наденут металлические «юбки» по индивидуальным размерам. Они скроют болты и позволят обеспечить доступ специалистов. Крупин пояснил, что изначально крепления предполагалось скрыть под плиткой ниже уровня тротуара.

В апреле местные жители сообщили, что при реконструкции моста использовали пластиковые горшки. После скандала подрядчик снял элементы с опор.

Высокий мост начали реконструировать в июне 2016 года. Контракт на сумму 928 миллионов рублей выиграло ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Фактически компания построила новый путепровод на месте старого.

Изначально объект планировали закончить меньше чем за год, к маю 2017 года. Однако сроки пришлось несколько раз переносить из-за обустройства пешеходного тоннеля под мостом, который соединяет Рыбную деревню с набережной Ветеранов. Техническое движение по путепроводу открыли в середине ноября прошлого года, а ввели в эксплуатацию только в конце марта 2018-го.

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