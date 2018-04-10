Мэрия Красноярска собирает предложения горожан о застройке города
В частности, речь идет о размещении новых школ, детсадов и спортивных сооружений.
В частности, речь идет о размещении новых школ, детсадов и спортивных сооружений.
Администрация Красноярска объявила сбор предложений горожан по изменению генерального плана развития города. Об этом Newslab.ru рассказали в департаменте градостроительства мэрии.
Постановление об изменении генплана Красноярска глава города Сергей Ерёмин подписал в конце марта 2018 года. В нем было сказано, что при разработке проекта должны быть учтены предложения всех «заинтересованных лиц».
Как рассказали в департаменте градостроительства, корректировка генплана этого года будет разделена на несколько этапов. И сейчас будет обсуждаться вопрос размещения объектов местного значения — школ, детсадов, спортивных сооружений
«Сейчас, пока дата слушаний еще не обозначена, проект находится на этапе подготовки техзадания, — говорят в департаменте градостроительства, — в это время граждане также могут подавать свои предложения, но лишь письменно через единое окно на втором этаже управления архитектуры Красноярска (ул. Карла Маркса, 95 — прим. ред). При себе нужно иметь паспорт».
После того как предложения будут получены, их передадут специалистам управления, которые определят целесообразность и возможность включения этих идей в генплан Красноярска.
До какого времени подать свои предложения можно будет только таким путем неизвестно — дата проведения публичных слушаний еще не определена. Однако, судя по постановлению о их проведении, проект изменений в генплане Красноярска должен быть готов не позднее 30 апреля 2018 года.
Новый проект генерального плана застройки Красноярска был предложен еще осень 2017 года. Однако
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.