Мэрия Красноярска собирает предложения горожан о застройке города

Источник: РИА "Новости"

Администрация Красноярска объявила сбор предложений горожан по изменению генерального плана развития города. Об этом Newslab.ru рассказали в департаменте градостроительства мэрии.

Постановление об изменении генплана Красноярска глава города Сергей Ерёмин подписал в конце марта 2018 года. В нем было сказано, что при разработке проекта должны быть учтены предложения всех «заинтересованных лиц».

Как рассказали в департаменте градостроительства, корректировка генплана этого года будет разделена на несколько этапов. И сейчас будет обсуждаться вопрос размещения объектов местного значения — школ, детсадов, спортивных сооружений и т. п. Но подавать свои предложения можно и по другим аспектам застройки Красноярска.

Внести свои предложения по этому вопросу красноярцы могут либо в письменном виде, либо устно, явившись на общественные слушания.

«Сейчас, пока дата слушаний еще не обозначена, проект находится на этапе подготовки техзадания, — говорят в департаменте градостроительства, — в это время граждане также могут подавать свои предложения, но лишь письменно через единое окно на втором этаже управления архитектуры Красноярска (ул. Карла Маркса, 95 — прим. ред). При себе нужно иметь паспорт».

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После того как предложения будут получены, их передадут специалистам управления, которые определят целесообразность и возможность включения этих идей в генплан Красноярска.

До какого времени подать свои предложения можно будет только таким путем неизвестно — дата проведения публичных слушаний еще не определена. Однако, судя по постановлению о их проведении, проект изменений в генплане Красноярска должен быть готов не позднее 30 апреля 2018 года.