«Узбекистон почтаси» внедряет новый вид услуги «Быстрая почта»

Источник: UzReport.news

С 10 апреля этого года прием и выдачу отправлений типа «Тезкор почта» по республике будут осуществлять 15 объектов почтовой связи. В дальнейшем АО «Узбекистон почтаси» расширит сеть почтовых объектов, предоставляющих данную услугу.

Пересылка и выдача почтовых отправлений «Тезкор почта» осуществляется в короткие контрольные сроки, в приоритетном порядке и по приемлемым ценам.

Отправления из Ташкента в Нукус, другие областные центры будут доставляться в обоих направлениях в течение 24 часов автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. Получатель незамедлительно извещается о поступлении почтовой корреспонденции по указанному номеру телефона.

Отправлениями «Тезкор почта» разрешается пересылать документы, деловые бумаги и товары народного потребления, разрешенные к пересылке согласно правилам оказания услуг почтовой связи для внутренних отправлений.