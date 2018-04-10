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16:43 (мск), источник: UzReport.news

«Узбекистон почтаси» внедряет новый вид услуги «Быстрая почта»

Национальный оператор почтовой связи Узбекистана, изучив конъюнктуру почтового рынка страны, а также исходя из пожеланий клиентов, внедряет новый вид услуги «Тезкор почта» («Быстрая почта»).

Источник: UzReport.news

С 10 апреля этого года прием и выдачу отправлений типа «Тезкор почта» по республике будут осуществлять 15 объектов почтовой связи. В дальнейшем АО «Узбекистон почтаси» расширит сеть почтовых объектов, предоставляющих данную услугу.

Пересылка и выдача почтовых отправлений «Тезкор почта» осуществляется в короткие контрольные сроки, в приоритетном порядке и по приемлемым ценам.

Отправления из Ташкента в Нукус, другие областные центры будут доставляться в обоих направлениях в течение 24 часов автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. Получатель незамедлительно извещается о поступлении почтовой корреспонденции по указанному номеру телефона.

Отправлениями «Тезкор почта» разрешается пересылать документы, деловые бумаги и товары народного потребления, разрешенные к пересылке согласно правилам оказания услуг почтовой связи для внутренних отправлений.

С тарифами за доставку по услуге «Тезкор почта», списком объектов почтовой связи, оказывающих эту услугу, контрольными сроками можно ознакомиться на официальном сайте АО «Узбекистон почтаси».

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