Кудрин считает «антисанкции» против американского бизнеса нецелесообразными
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
«Мне трудно сказать, какие антисанкции могут быть. Я считаю, что в отношении бизнеса частного американского санкции нецелесообразны», — сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос о том, какие ответные меры может принять Россия.
Он отметил, что западный бизнес приносит в РФ технологии, инвестиции. «Такого рода санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию. Я не думаю, что такие санкции продуктивны», — добавил Кудрин.
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