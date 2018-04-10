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15:11 (мск), источник: РИА Новости

Кудрин считает «антисанкции» против американского бизнеса нецелесообразными

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин затруднился предсказать российский ответ на новые санкции США, однако высказал мнение, что в отношении частного американского бизнеса вводить контрсанкции нецелесообразно.

Источник: РИА Новости

«Мне трудно сказать, какие антисанкции могут быть. Я считаю, что в отношении бизнеса частного американского санкции нецелесообразны», — сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос о том, какие ответные меры может принять Россия.

Он отметил, что западный бизнес приносит в РФ технологии, инвестиции. «Такого рода санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию. Я не думаю, что такие санкции продуктивны», — добавил Кудрин.

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