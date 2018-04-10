Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель договорилась с Порошенко: судьба Донбасса решится без РФ
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Школьники должны посещать театр минимум три раза в год
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Паулина Андреева без макияжа выступила на радио
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
СМИ: Генерал КНР сделал уникальное заявление о США
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Советские С-125 отличились при отражении ракетной атаки Израиля
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Кристина Орбакайте примерила образ рок-звезды
Поклонники раскритиковали наряд Валерии за 184 тысячи рублей
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Ольги Орловой
Экономист: США хотят "взломать" российский рынок
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
11Акции в память о погибших в Кемерово
16:55 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В особой экономической зоне Петербурга заработает 7 новых производств

Предприятия заработают до конца года.

Источник: Аргументы и факты

До конца 2018 года на территории особой экономической зоны Петербурга заработает 7 новых производств, передает пресс-служба Смольного. Такие данные были озвучены в рамках совещания по развитию ОЭЗ технико-внедренческого типа.

Также на встрече обсудили повышение транспортной доступности ОЭЗ и вопросы инженерного и энергетического обеспечения участков территории.

По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, на сегодняшний день особая экономическая зона города является одной из самых эффективных в стране.

«Важно, что наша зона полностью соответствует профилю Санкт-Петербурга — здесь сосредоточены наука, инновации и производства, — подчеркнул градоначальник. — Есть большой интерес со стороны инвесторов к развитию здесь своих предприятий. Исходя из этого, мы расширили территорию зоны на 52 гектара».

Напомним, в прошлом году развитие ОЭЗ позволило создать дополнительные рабочие места для 451 человека.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Садоводам: когда начинать обработку деревьев и кустарников от вредителей?
Российская валюта переживает «черный вторник»
В США предложили радикально ужесточить санкции против России
Вся правда о полетах на Луну: документы были секретными 60 лет
Путин рассказал, кто разрабатывал уникальное российское оружие
«Такое случается»: реакция властей на падение рубля
В Китае шеститонный памятник императору упал на лицо
Меркель связала судьбу Nord Stream 2 с украинским транзитом
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь