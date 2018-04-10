В особой экономической зоне Петербурга заработает 7 новых производств
Предприятия заработают до конца года.
Предприятия заработают до конца года.
До конца 2018 года на территории особой экономической зоны Петербурга заработает 7 новых производств, передает
Также на встрече обсудили повышение транспортной доступности ОЭЗ и вопросы инженерного и энергетического обеспечения участков территории.
«Важно, что наша зона полностью соответствует профилю
Напомним, в прошлом году развитие ОЭЗ позволило создать дополнительные рабочие места для 451 человека.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.