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18:24 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородское правительство разработало порядок раздельного сбора ТКО в регионе

Правительство Нижегородской области разработало порядок раздельного сбора твердых коммунальных отходов в регионе.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина сообщила журналистам 10 апреля 2018 года. По ее словам, пока речь идет только о проекте документа, однако он уже прошел оценку регулирующего воздействия и обсуждался с профессиональным сообществом.

«В проекте прописано, что пока раздельное накопление отходов предполагается осуществлять в два контейнера. Они должны быть разного цвета и маркированы наклейками, чтобы людям было понятно, куда что складывать. Предполагается, что эти раздельно накопленные отходы потом будут вывозиться разными мусоровозами на переработку: сначала на сортировку, а затем отсортированные фракции — на крупные предприятия, которые производят продукцию из полиэтилена, макулатуры», — рассказала Наталья Мочалина.

Замминистра подчеркнула, что работа над документом будет завершена ориентировочно в течение одного-двух месяцев.

Порядок вступит в силу сразу после утверждения.

«Но поскольку императивной нормы по внедрению раздельного сбора он не содержит, затем мы будем разрабатывать некий план действий, чтобы этому способствовать. Прорабатывать механизмы, чтобы такой возможностью все пользовались — это наша задача. Конечно, вопросов по раздельному сбору мусора очень много, но никто не отрицает, что это необходимая перспектива, и сейчас на всех уровнях идут обсуждения, как это внедрить», — заключила Наталья Мочалина.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода планирует организовать раздельный сбор мусора на ряде объектов в период проведения Чемпионата мира по футболу.

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