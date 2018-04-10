Почему картофель в скором времени подорожает в Северном Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

«Объемы капусты и моркови уже закончились. Сейчас по этим видам овощей идет поиск поставщиков», — рассказала она.

По ее словам, запасов лука и картофеля в стабфонде хватит до июня. При этом цена на картофель незначительно повысится.

«По итогам проведенного анализа комиссией по управлению областным стабилизационным фондом принято решение увеличить оптовые и розничные цены на картофель на 5 тенге: оптовые — с 65 до 70, розничные — с 75 до 80 тенге с учетом затрат на хранение и транспортные расходы», — проинформировала Жарова.