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18:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Почему картофель в скором времени подорожает в Северном Казахстане

АСТАНА, 10 апр — Sputnik. В стабилизационном фонде Северо-Казахстанской области закончились капуста и морковь, сообщила на заседании акимата руководитель областного управления предпринимательства и туризма Куралай Жарова.

Источник: Sputniknews.kz

«Объемы капусты и моркови уже закончились. Сейчас по этим видам овощей идет поиск поставщиков», — рассказала она.

По ее словам, запасов лука и картофеля в стабфонде хватит до июня. При этом цена на картофель незначительно повысится.

«По итогам проведенного анализа комиссией по управлению областным стабилизационным фондом принято решение увеличить оптовые и розничные цены на картофель на 5 тенге: оптовые — с 65 до 70, розничные — с 75 до 80 тенге с учетом затрат на хранение и транспортные расходы», — проинформировала Жарова.

Она отметила, что принято решение снизить оптовые и розничные цены на рис шлифованный фасованный (оптовые со 170 до 160 тенге, розничные — с 200 до 180 тенге за упаковку), а также на крупу гречневую весовую фасованную (оптовые — с 230 до 180 тенге за упаковку, розничные — с 250 до 160 тенге).

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