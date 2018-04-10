В Самаре отремонтируют 10 улиц из лидеров рейтинга убитых дорог от ОНФ

В Самаре в план ремонта на 2018 года включили 10 улиц, лидирующих в антирейтинге убитых дорог ОНФ. Получается, что участие в формировании плана приняли сами жители, активно обозначавшие самые плохие дороги в городе. Дорожный ремонт картами проведут в Гаражном проезде, Саратовском переулке, на улицах Гастелло и Заводском шоссе. Ремонт начнется, когда станет тепло. Сроки ремонта — до 30 сентября. Всего в перечне 38 участков дорог в Самаре.

— Мы уверены, что новый приказ об установлении гарантийных сроков на дорожные работы в качестве обязанности подрядчика заставит последних тщательнее следить за качеством работ, — подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Самарской области Аркадий Лазарев.