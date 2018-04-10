Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
13-летняя балерина из Петербурга стала звездой соцсетей
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
В Саудовской Аравии впервые пройдет Неделя моды
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
Названа причина неудачи при перехвате ракет в Сирии
Юлия Скрипаль дала оценку инциденту в Солсбери
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Мария Кожевникова задорно станцевала в меховых вьетнамках
Амаль Клуни впервые снялась для Vogue
Серябкина выложила фото в мокрой майке без белья – СМИ
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Орловой
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
19:45 (мск), источник: РИА Новости

«Газпром» никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину

«Газпром» никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10−15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта, сообщил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. «Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах», — сказал Миллер.

Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10−15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит.
Алексей Миллер
председатель правления «Газпрома»

Ранее во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток-2» невозможна без определения будущей роли украинского транзита.

Читайте также
«Нафтогаз» ожидает полного прекращения транзита газа через Украину в 2020 году

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

«Газпром» в марте обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по искам с «Нафтогазом» по контрактам на поставку и транзит газа.

 Почему удар США по Сирии приведет к чудовищным проблемам
'Это лавина'. Обнаружена угроза существованию всей Европы
США перебрасывают ударную группу ВМС в Средиземное море
Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
В США предложили радикально ужесточить санкции против России
Раскрыт секрет долголетия самого старого человека в мире
Горбачев упрекнул Путина и Трампа в неумении договариваться
Цена санкций. Как сильно обвалится рубль
Десятки мертвых гусей упали на город в штате Айдахо
Спорт
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, не исключено, этой весной оставит обе должности
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь