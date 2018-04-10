«Газпром» никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. «Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах», — сказал Миллер.
Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10−15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит.
Алексей Миллерпредседатель правления «Газпрома»
Ранее во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток-2» невозможна без определения будущей роли украинского транзита.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
«Газпром» в марте обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по искам с «Нафтогазом» по контрактам на поставку и транзит газа.
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