БелЖД запустит летом поезд из Минска в курортную Варну

Источник: Комсомольская правда

У белорусов в 2018 году появится возможность отправиться прямо из Минска на популярный курорт в Болгарию, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

Новый состав отправиться из Минска прямо до портового города Варна. Первый пассажирский поезд до Варны с минского перрона уедет 10 июня. Предварительная продажа возможна за два месяца (60 суток) до даты отправления и стартует в кассах БЖД 12 апреля.

Кроме того, этим составом белорусы могут доехать до Львова, Ивано-Франковска или Бухареста — не менее популярных у путешественников туристических центров.

В Варну состав будет идти примерно двое суток, то есть из Минска он отправится, например, 10 июня, а в Варну прибудет уже 12 июня.