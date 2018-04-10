БелЖД запустит летом поезд из Минска в курортную Варну
Состав также сделает остановки во Львове и Бухаресте.
Состав также сделает остановки во Львове и Бухаресте.
У белорусов в 2018 году появится возможность отправиться прямо из Минска на популярный курорт в Болгарию, сообщает
Новый состав отправиться из Минска прямо до портового города Варна. Первый пассажирский поезд до Варны с минского перрона уедет 10 июня. Предварительная продажа возможна за два месяца (60 суток) до даты отправления и стартует в кассах БЖД 12 апреля.
Кроме того, этим составом белорусы могут доехать до Львова,
В Варну состав будет идти примерно двое суток, то есть из Минска он отправится, например, 10 июня, а в Варну прибудет уже 12 июня.
Более точные даты отправления поезда, а также стоимость билетов можно узнать на сайте перевозчика или в кассах
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