Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
13-летняя балерина из Петербурга стала звездой соцсетей
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Амаль Клуни впервые снялась для Vogue
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
СМИ: Генерал КНР сделал уникальное заявление о США
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
Паулина Андреева без макияжа выступила на радио
Серябкина выложила фото в мокрой майке без белья – СМИ
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Орловой
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
19:21 (мск), источник: Комсомольская правда

БелЖД запустит летом поезд из Минска в курортную Варну

Состав также сделает остановки во Львове и Бухаресте.

Источник: Комсомольская правда

У белорусов в 2018 году появится возможность отправиться прямо из Минска на популярный курорт в Болгарию, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

Новый состав отправиться из Минска прямо до портового города Варна. Первый пассажирский поезд до Варны с минского перрона уедет 10 июня. Предварительная продажа возможна за два месяца (60 суток) до даты отправления и стартует в кассах БЖД 12 апреля.

Кроме того, этим составом белорусы могут доехать до Львова, Ивано-Франковска или Бухареста — не менее популярных у путешественников туристических центров.

В Варну состав будет идти примерно двое суток, то есть из Минска он отправится, например, 10 июня, а в Варну прибудет уже 12 июня.

Более точные даты отправления поезда, а также стоимость билетов можно узнать на сайте перевозчика или в кассах ЖД-вокзалов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Кто на самом деле заставляет нас делать домашку за детей
Почему банки заставляют клиентов платить за изменение курсов валют
США перебрасывают ударную группу ВМС в Средиземное море
Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
В США предложили радикально ужесточить санкции против России
Раскрыт секрет долголетия самого старого человека в мире
Горбачев упрекнул Путина и Трампа в неумении договариваться
Цена санкций. Как сильно обвалится рубль
Десятки мертвых гусей упали на город в штате Айдахо
Спорт
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, не исключено, этой весной оставит обе должности
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь