Российский рынок акций отыграл более трети падения предыдущего дня

Источник: Reuters

К 18:50 по Москве индекс МосБиржи составил 2167,71 пункта (+3,72%), индекс РТС — 1090,79 пункта (-0,38%), рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» продемонстрировали позитивную динамику в пределах 8,3%.

Локомотивами роста выступили ценные бумаги нефтегазовых и металлургических компаний, которые получают наибольшую выгоду от снижения курса нацвалюты, да еще в условиях растущих цен на товарных рынках.

Лидерами роста выступили акции «Мечела» (+8,3%, «префы» прибавили 3,5%), «ЛУКОЙЛа» (+7,7%), «Северстали» (+7,5%), «Татнефти» (+7,4%), «Норникеля» (+7%), «Новолипецкого металлургического комбината» (+6%), «НОВАТЭКа» (+5,2%), «Газпрома» (+5%), «Распадской» (+3,7%), «Магнитогорского металлургического комбината» (+3,5%), «Мобильных ТелеСистем» (+3,4%), «Сургутнефтегаза» (+3,3%), «Роснефти» (+3,2%), «РусГидро» (+2,8%), ПАО «Полюс» (+2,5%), «Яндекса» (+2,1%), «РусАла» (+1,1%), ВТБ (+1%), Сбербанка России (+0,9%), «Магнита» (+0,8%), «Аэрофлота» (+0,6%), «Интер РАО» (+0,6%), «Мосбиржи» (+0,5%), «Башнефти» (+0,5%).

Вместе с тем снизились в цене по итогам дня акции «Мегафона» (-4,6%), «М. Видео» (-2,7%), En+ (-1,8%), «ФСК ЕЭС» (-1,5%), АФК «Система» (-0,7%), «Газпром нефти» (-0,4%), «Россетей» (-0,3%).

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», основной негатив в виде антироссийских санкций США, а также обострения ситуации в Сирии во вторник отыгрывался в основном на долговом и валютном рынке, где произошло существенное обесценение нацвалюты против доллара и евро.

При этом дешевеющий рубль оказывал поддержку рублевым ценам акций.

Кроме того, поддержку российским акциям оказывали позитивные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, в том числе с сырьевых площадок, на фоне снижения опасений относительно торговой войны между США и Китаем. На этом фоне азиатские фондовые индексы закрылись на позитивной ноте, европейские фондовые индексы выросли к вечеру на 0,2−1,1%, американский рынок открылся ростом на 1,7−1,9%.

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал активно развивать политику открытости страны для внешнего мира.

Выступая на открывшемся в городе Боао экономическом форуме, он пообещал предоставить иностранным компаниям более широкий доступ к финансовому и производственному секторам страны, увеличить импорт, а также улучшить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить более прозрачную и управляемую среду для зарубежных инвестиций.

В том числе Китай планирует снизить тарифы на импортируемые автомобили и позволить зарубежным автопроизводителям владеть более крупными долями в совместных предприятиях по выпуску машин в стране.

Ранее ряд высокопоставленных представителей правительства США высказались по поводу ситуации с Китаем, причем тон их заявлений значительно смягчился, что несколько успокоило инвесторов. В частности, министр финансов Стивен Мнучин сказал, что он не ожидает начала торговой войны. Также он отметил, что США намерены продолжить обсуждение спорных вопросов с Китаем. При этом президент США Дональд Трамп также выразил надежду на мирное урегулирование конфликта.

Нефтяной рынок отреагировал на выступление председателя КНР Си Цзиньпина резким ростом.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК увеличилась на 2,87% — до $70,62 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 2,9% — до $65,26 за баррель. В понедельник обе марки подорожали более чем на 2%. Также участники нефтяного рынка ждут данных о запасах нефти в США, которые будут опубликованы в среду. По оценке аналитиков, отчет Минэнерго может указать на снижение запасов на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей.

По словам аналитика компании «Открытие брокер» Андрея Кочеткова, «во вторник российский рынок восстанавливал свои позиции. Рост частично обеспечивался ослаблением рубля, что улучшает позиции экспортеров.

Незначительно восстанавливали свои позиции лидеры вчерашнего падения: «РусАл» и «Полюс». Некоторые бумаги лишь догоняли рынок. Так, в акциях «МегаФона» (-4,6%) активно работали «медведи», которые также обнаружили наличие собственников из списка американского Минфина.

В целом пока еще рано говорить об устойчивом восстановлении рынка, поскольку впереди ответные меры Москвы, а также вероятный новый раунд американских мер".

«На внешних рынках присутствует оптимизм, связанный со смягчением риторики торговой войны. Еще в утренние часы поступили новости о том, что председатель Китая Си Цзиньпин обещал либерализацию в области доступности рынка финансовых услуг в КНР, а также изменения ограничений в промышленном секторе. В целом позитивную реакцию на ослабление рисков торговой войны показали почти все секторы, включая автомобилестроение и добычу сырья. На радостях смягчения риторики между США и Китаем нефть преодолевала отметку в $70 за баррель Brent. Если страны смогут избежать торговой войны, то глобальная торговля не пострадает, что позитивно для рынка сырьевых товаров. В то же время вечером поступит отчет API, который может показать рост запасов нефти в США. Однако на рынке готовы поднять тему стремления США ограничить нефтяной экспорт из ряда стран, включая Иран, Венесуэлу и Россию. Кроме того, в прессе мелькают новости о передвижении американских боевых кораблей в Средиземном море для подготовки к удару по Сирии. В любом случае у нефти появляются поводы для возможного штурма недавних максимумов», — считает Кочетков.

Как отмечает эксперт компании «Финам» Василий Олейник, «ситуация на российском рынке акций во вторник немного стабилизировалась, зато начались масштабные продажи на российском рынке долга, что и спровоцировало обвал национальной валюты. Нерезиденты продают российские активы, конвертируют рубли в валюту и выводят деньги обратно.

Если учесть тот факт, что в российские ОФЗ почти три года Минфин РФ загонял спекулятивный капитал, то масштабы падения рубля, в случае дальнейшего выхода, даже оценить сложно.

Если геополитические риски между США и РФ скакнут на новый уровень, то панические продажи российского долга приведут к дальнейшему обвальному падению рубля, и ЦБ РФ сделать ничего не сможет. Плюс в случае паники не стоит забывать и про технические моменты. Чем сильнее рванет волатильность, тем сильнее «Московская биржа» поднимет гарантийное обеспечение, тем самым спровоцирует дополнительную лавину «маржин-коллов».

«На фоне падения рубля почти на 4,5% и к доллару, и к евро рублевый индекс МосБиржи заметно вырос, и тут нет ничего удивительного. Рублевый индекс сегодня тащили вверх почти все компании-экспортеры, ведь для них падение рубля — это очень позитивный момент, который увеличивает выручку от экспорта. Свое вчерашнее падение уже отыграли акции «ЛУКОЙЛа», также все потери отыграли акции НЛМК и «Сургутнефтегаза», — добавил Олейник.

По мнению аналитика банка «Глобэкс» Виктора Веселова, «российский рынок остается под негативным давлением из-за ожиданий инвесторов возможного военного удара США по Сирии в течение следующих 2−3 суток на фоне присутствия в стране российских войск.

В понедельник падение российского рынка на 8−11% было вызвано закрытием лимитов российскими банками на санкционные компании, а также прошедшими продажами со стороны нерезидентов. Последний раз снижение более чем на 10% по индексу МосБиржи было 3 марта 2014 года, после того, как 1 марта Совет Федерации разрешил президенту РФ использовать Вооруженные силы за рубежом. Но уже 4 марта рынок отскочил вверх на 5%. Далее в течение полутора месяцев акции компаний из топ-10 выросли до уровня цен, с которых упали. В свою очередь, индекс РТС, которым больше всего торгуют нерезиденты, падал 2 раза: в марте и декабре 2014 года. При том, что декабрьское движение было вызвано резким ростом доллара к рублю — до 85 рублей в течение одного дня".

«Исходя из практической истории торгов, полагаем, что российский рынок вернется к вершинам в течение одного месяца. Сейчас основное внимание будет сконцентрировано на заявлениях и действиях первых лиц РФ и США относительно вопроса по Сирии. Однако спекулятивные покупки последуют немедленно из-за падения акций ряда качественных компаний почти на 20%», — полагает Веселов.