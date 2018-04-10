Флот «Белавиа» в 2019 году пополнится пятью новыми самолетами

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Так, наша авиакомпания получит два воздушных судна Embraer-175, рассчитанных на перевозку 76 пассажиров, и три — Embraer-195, каждое из которых вмещает 107 пассажиров.

Поставка первых трех бортов ожидается к II Европейским играм-2019. Остальные поступят во флот Белавиа в декабре 2019-го и апреле 2020-го.

К апрелю 2020 года в собственности Белавиа будет 12 самолетов Embraer.