Флот «Белавиа» в 2019 году пополнится пятью новыми самолетами
Белавиа завершила переговоры с ирландской компанией Nordic Aviation Capital по приобретению на условиях оперативного лизинга на 12 лет пяти самолетов Embraer.
Белавиа завершила переговоры с ирландской компанией Nordic Aviation Capital по приобретению на условиях оперативного лизинга на 12 лет пяти самолетов Embraer.
Так, наша авиакомпания получит два воздушных судна Embraer-175, рассчитанных на перевозку 76 пассажиров, и три — Embraer-195, каждое из которых вмещает 107 пассажиров.
Поставка первых трех бортов ожидается к II Европейским играм-2019. Остальные поступят во флот Белавиа в декабре 2019-го и апреле 2020-го.
К апрелю 2020 года в собственности Белавиа будет 12 самолетов Embraer.
Генеральный директор Белавиа Анатолий Гусаров напомнил: авиакомпания уже эксплуатирует четыре самолета Embraer, а в ближайшие месяцы запланированы поставки еще трех. Таким образом, к апрелю 2020 года в собственности Белавиа будет 12 авиалайнеров Embraer.
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