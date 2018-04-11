Микки Маус не смог проникнуть во Владивосток

Российский импортер подал во Владивостокскую таможню декларацию на ввоз из Китая различных игрушек (куклы, наборы, машинки и другие товары) и 240 детских палаток для игр.

При таможенном досмотре указанного товара таможенники выявили, что 96 палаток имеют изображения героев Disney: Mickey Mouse и Minnie Mouse. Нанесенные изображения схожи до степени смешения с охраняемыми товарными знаками компании «Disney Enterprises Inc.». Импортер скрыл данную информацию при подаче документов, сообщив, что на товаре имеется маркировка только изготовителя.