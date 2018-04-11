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04:04 (мск), источник: Вести Приморье

Микки Маус не смог проникнуть во Владивосток

96 детских палаток с изображением сказочных героев Disney задержаны на таможенном посту Морской порт Владивосток. Палатки были ввезены из Китая без разрешения правообладателя. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ингу Солодовник, представителя Владивостокской таможни.

Российский импортер подал во Владивостокскую таможню декларацию на ввоз из Китая различных игрушек (куклы, наборы, машинки и другие товары) и 240 детских палаток для игр.

При таможенном досмотре указанного товара таможенники выявили, что 96 палаток имеют изображения героев Disney: Mickey Mouse и Minnie Mouse. Нанесенные изображения схожи до степени смешения с охраняемыми товарными знаками компании «Disney Enterprises Inc.». Импортер скрыл данную информацию при подаче документов, сообщив, что на товаре имеется маркировка только изготовителя.

Владивостокская таможня направила представителю правообладателя письмо. В результате была получена информация о том, что 96 палаток, маркированных знаками «Disney Enterprises», обладают признаками контрафактности, и импортер не получал разрешение на их ввоз в Российскую Федерацию. На товар наложен арест, возбуждено дело об административном правонарушении.

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