Микки Маус не смог проникнуть во Владивосток

Российский импортер подал во Владивостокскую таможню декларацию на ввоз из Китая различных игрушек (куклы, наборы, машинки и другие товары) и 240 детских палаток для игр.
При таможенном досмотре указанного товара таможенники выявили, что 96 палаток имеют изображения героев Disney: Mickey Mouse и Minnie Mouse. Нанесенные изображения схожи до степени смешения с охраняемыми товарными знаками компании «Disney Enterprises Inc.». Импортер скрыл данную информацию при подаче документов, сообщив, что на товаре имеется маркировка только изготовителя.
Владивостокская таможня направила представителю правообладателя письмо. В результате была получена информация о том, что 96 палаток, маркированных знаками «Disney Enterprises», обладают признаками контрафактности, и импортер не получал разрешение на их ввоз в Российскую Федерацию. На товар наложен арест, возбуждено дело об административном правонарушении.
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