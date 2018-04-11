Пассажиропоток Хабаровского аэропорта вырос почти на 10%

Источник: Reuters

На внутренних воздушных линиях за январь-март 2018 года обслужили около 332,5 тысячи пассажиров — рост показателя относительно первых трех месяцев 2017 года достиг 9%.

Пассажиропоток на международных воздушных линиях составил почти 90,5 тысячи человек, что на 10% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.