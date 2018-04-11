Пассажиропоток Хабаровского аэропорта вырос почти на 10%
АО «Хабаровский аэропорт» подвело итоги работы за первый квартал. В
АО «Хабаровский аэропорт» подвело итоги работы за первый квартал. В
На внутренних воздушных линиях за
Пассажиропоток на международных воздушных линиях составил почти 90,5 тысячи человек, что на 10% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Грузопоток по итогам трех месяцев 2018 года вырос на 2% — до 5,7 тысячи тонн, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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