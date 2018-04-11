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04:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Пассажиропоток Хабаровского аэропорта вырос почти на 10%

АО «Хабаровский аэропорт» подвело итоги работы за первый квартал. В январе-марте 2018-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток воздушной гавани вырос на 9,4%. Услугами Хабаровского аэропорта воспользовались более 424 тысяч пассажиров.

Источник: Reuters

На внутренних воздушных линиях за январь-март 2018 года обслужили около 332,5 тысячи пассажиров — рост показателя относительно первых трех месяцев 2017 года достиг 9%.

Пассажиропоток на международных воздушных линиях составил почти 90,5 тысячи человек, что на 10% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Грузопоток по итогам трех месяцев 2018 года вырос на 2% — до 5,7 тысячи тонн, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу АО «Хабаровский аэропорт».

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