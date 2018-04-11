Кабмин выделит шесть миллиардов на «уменьшение» комсомольских Superjet
На создание уменьшенной 75-местной версии самолёта Sukhoi Superjet-100, который производят в
На создание уменьшенной 75-местной версии самолёта Sukhoi Superjet-100, который производят в
«Разработка самолёта начнётся уже в этом году за счёт средств в объёме шести миллиардов рублей, которые будут выделены из резервного фонда правительства России. Проект распоряжения правительства внесён и готовится к выпуску», — приводит ТАСС слова
Он напомнил, что в правительстве поддержали идею развития семейства самолётов Sukhoi Superjet-100. В рамках создания новой 75-местной версии лайнер станет максимально русским — иностранные комплектующие постараются заменить отечественными. Также он отметил, что в этом году в федеральном бюджете предусмотрели пять миллиардов для финансирования закупок 11 Superjet.
РИА «Восток-Медиа» писало, что в феврале этого года компания «Гражданские самолёты Сухого» начала разработку уменьшенной до 75 мест версии Sukhoi Superjet. Новая версия может выйти на рынок в 2022 году. Первый гражданский заказ на 75 судов намерена разместить авиакомпания S7, ещё десять бортов на сумму 35 миллиардов рублей возьмёт специальный лётный отряд «Россия», выполняющий перевозки первых лиц государства. Новыми машинами устаревший Ту-134 30 заменит минобороны. В марте президент России поддержал идею минпромторга о разработке новой модели и выделил на реализацию проекта 85 миллиардов рублей.
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