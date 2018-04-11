Кабмин выделит шесть миллиардов на «уменьшение» комсомольских Superjet

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«Разработка самолёта начнётся уже в этом году за счёт средств в объёме шести миллиардов рублей, которые будут выделены из резервного фонда правительства России. Проект распоряжения правительства внесён и готовится к выпуску», — приводит ТАСС слова вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Он напомнил, что в правительстве поддержали идею развития семейства самолётов Sukhoi Superjet-100. В рамках создания новой 75-местной версии лайнер станет максимально русским — иностранные комплектующие постараются заменить отечественными. Также он отметил, что в этом году в федеральном бюджете предусмотрели пять миллиардов для финансирования закупок 11 Superjet.