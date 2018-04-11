Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
5 ошибок в воспитании, которые делают все родители
Почему стоит покупать квартиру с готовым ремонтом
Брэд Питт уже полгода встречается с известным архитектором
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Брэд Питт уже полгода встречается с известным архитектором
Располневшая Надежда Бабкина испугала поклонников
Серябкина выложила фото в мокрой майке без белья – СМИ
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Орловой
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
04:36 (мск), источник: Восток Медиа

Дороги в центре Хабаровска отремонтируют к юбилею города

Пробки образовались на дорогах краевой столицы из-за ямочных работ. Их ведут на улицах Карла Маркса, Серышева, Юности и Космической. До 1 мая проведут реконструкцию в центре, после — в других районах города. Перекрывать дороги не планируют, заделывать трещины будут во время плюсовых температур — в основном, днём.

Источник: Восток Медиа

Для водителей на сайте мэрии опубликовали график работы, чтобы они могли заранее планировать свои поездки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

«Сегодня две бригады “Дорремстроя” работают на улицах в первом микрорайоне, идут ямочным ремонтом по улице Карла Маркса от Синельникова в сторону центра. Заделываем выбоины и глубокие трещины, образовавшиеся в дорожном полотне после долгой зимы. Стоимость этих масштабных работ, которые мы развернём практически по всему городу, — 70 миллионов рублей. Работать планируем без перекрытия улиц: например, улицу Юности закрыть практически невозможно — инфраструктура города такова, что параллельной ей дороги просто нет. Приносим свои извинения жителям города за причиняемые неудобства и надеемся на понимание и терпение, ведь в конце концов, мы для них же все это и делаем», — рассказал директор «Дорремстрой» Константин Андриенко.

С наступлением плюсовых температур дорожники перейдут на пролонгированный режим.

«В ближайшее время основные работы предприятие сосредоточит в центре дальневосточной столицы: своё 160-летие Хабаровск должен встретить с нормальными дорогами. До 25 апреля мы должны закончить реставрацию запланированных участков на улицах Муравьева-Амурского и Карла Маркса и сдать их под нанесение разметки к 1 мая. После этого двинемся к границам города», — объяснил Константин Андриенко.

Перед работами специалисты провели визуальный мониторинг хабаровских трасс. Они определили места, где необходим срочный ремонт.

«Всего ямочным ремонтом пока планируем пройти 75 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Впрочем, к концу сезона эта цифра может и увеличиться. Это несколько меньше, чем в прошлом году, так как в 2017-м в Хабаровске в рамках федеральной программы “Безопасные и качественные дороги” было отремонтировано 35 трасс, благодаря чему потребность в ямочном ремонте уменьшилась. Львиную долю работ планируем завершить весной — чтобы как можно скорее привести городские дороги в надлежащее состояние и обеспечить по ним комфортный проезд», — отметил начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев.

К капитальному ремонту хабаровских магистралей приступят с 1 мая: реконструируют 66 объектов общей протяжённостью 93 километра.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ошибки повторяются из года в год: Тарасенко попросил уволиться главу района
«Эксперимент удался»: что нового показали на хабаровском фестивале Башмета
США перебрасывают ударную группу ВМС в Средиземное море
Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Шесть человек погибли при крушении вертолета в Хабаровске
Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
Украина арестовала еще одно российское судно у берегов Крыма
Цена санкций. Как сильно обвалится рубль
Продукты в магазинах будут дорожать не только из-за курса рубля
Спорт
«Рома» с Шиком выбила «Барселону» из Лиги чемпионов Все ожидали чуда в Манчестере, а оно случилось в Риме. В ответном матче "Рома" разбила "Барселону" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь