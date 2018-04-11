Дороги в центре Хабаровска отремонтируют к юбилею города

Источник: Восток Медиа

Для водителей на сайте мэрии опубликовали график работы, чтобы они могли заранее планировать свои поездки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

«Сегодня две бригады “Дорремстроя” работают на улицах в первом микрорайоне, идут ямочным ремонтом по улице Карла Маркса от Синельникова в сторону центра. Заделываем выбоины и глубокие трещины, образовавшиеся в дорожном полотне после долгой зимы. Стоимость этих масштабных работ, которые мы развернём практически по всему городу, — 70 миллионов рублей. Работать планируем без перекрытия улиц: например, улицу Юности закрыть практически невозможно — инфраструктура города такова, что параллельной ей дороги просто нет. Приносим свои извинения жителям города за причиняемые неудобства и надеемся на понимание и терпение, ведь в конце концов, мы для них же все это и делаем», — рассказал директор «Дорремстрой» Константин Андриенко.

С наступлением плюсовых температур дорожники перейдут на пролонгированный режим.

«В ближайшее время основные работы предприятие сосредоточит в центре дальневосточной столицы: своё 160-летие Хабаровск должен встретить с нормальными дорогами. До 25 апреля мы должны закончить реставрацию запланированных участков на улицах Муравьева-Амурского и Карла Маркса и сдать их под нанесение разметки к 1 мая. После этого двинемся к границам города», — объяснил Константин Андриенко.

Перед работами специалисты провели визуальный мониторинг хабаровских трасс. Они определили места, где необходим срочный ремонт.

«Всего ямочным ремонтом пока планируем пройти 75 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Впрочем, к концу сезона эта цифра может и увеличиться. Это несколько меньше, чем в прошлом году, так как в 2017-м в Хабаровске в рамках федеральной программы “Безопасные и качественные дороги” было отремонтировано 35 трасс, благодаря чему потребность в ямочном ремонте уменьшилась. Львиную долю работ планируем завершить весной — чтобы как можно скорее привести городские дороги в надлежащее состояние и обеспечить по ним комфортный проезд», — отметил начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев.