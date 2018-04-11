«Агроэнерго» планирует погасить долг по зарплате к 16 апреля

— Аккумулируем средства для выплаты заработной платы, готовим хорошие оптовые продажи, — сказал Евгений Замареев. Напомним, сложную ситуацию с крупным животноводческим комплексом ранее обсудили на рабочем совещании у губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Руководство ООО «Велес», недавно ставшего новым владельцем комплекса, заявило о решении сохранить предприятие, а не банкротить его и принятых для этого мерах. В частности, были закуплены специи и запущен в работу перерабатывающий цех, это позволит выручить больше средств, чем просто от реализации мяса, и направить полученные финансы на погашение долгов по зарплате.



В АО «СП «Агроэнерго» трудится около 340 человек, в марте 2018 года задолженность перед ними достигла около 20 млн рублей. В правительстве Хабаровского края рассматривают несколько вариантов помощи кризисному предприятию, но для этого у комплекса не должно быть долгов.

