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06:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Агроэнерго» планирует погасить долг по зарплате к 16 апреля

Около 340 работников животноводческого комплекса ждут оплату за труд.

Руководство АО «СП «Агроэнерго» планирует рассчитаться с долгами по зарплате работникам до 16 апреля 2018 года. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель генерального директора предприятия Евгений Замареев, именно эта дата утверждена как «контрольная».

— Аккумулируем средства для выплаты заработной платы, готовим хорошие оптовые продажи, — сказал Евгений Замареев. Напомним, сложную ситуацию с крупным животноводческим комплексом ранее обсудили на рабочем совещании у губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Руководство ООО «Велес», недавно ставшего новым владельцем комплекса, заявило о решении сохранить предприятие, а не банкротить его и принятых для этого мерах. В частности, были закуплены специи и запущен в работу перерабатывающий цех, это позволит выручить больше средств, чем просто от реализации мяса, и направить полученные финансы на погашение долгов по зарплате.

В АО «СП «Агроэнерго» трудится около 340 человек, в марте 2018 года задолженность перед ними достигла около 20 млн рублей. В правительстве Хабаровского края рассматривают несколько вариантов помощи кризисному предприятию, но для этого у комплекса не должно быть долгов.

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