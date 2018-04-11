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06:43 (мск), источник: НИА Красноярск

Счетная палата Красноярского края проанализировала сферу жилищного строительства региона

На заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного Собрания Красноярского края рассмотрена аналитическая записка Счетной палаты Красноярского края «Анализ основных проблем в сфере жилищного строительства в Красноярском крае». С докладом выступила аудитор Светлана Алдашова.

Источник: Reuters

На федеральном уровне внесены существенные изменения в систему государственного управления на рынке жилищного строительства, которые направлены на положительные изменения структуры рынка.

По итогам 2016 года объем выполненных строительных работ в регионе составил более 200 млрд. рублей. Введено в эксплуатацию почти 1 млн. 400 тыс. квадратных метров жилья.

На сегодня рынок строительных организаций края представляют 9 297 подрядных организаций, проектно-изыскательских предприятий и проектных институтов, а также 3 161 индивидуальный предприниматель.

Как показал анализ, 130 из 142-х организаций-застройщиков жилья ведут строительство многоквартирных домов с привлечением средств участников долевого строительства. На начало 2018 года Службой строительного надзора и жилищного контроля края насчитывалось почти 27 тыс. договоров долевого участия с общим размером обязательств в сумме 108,7 млрд. рублей. Отмечается, что среди этих застройщиков превалируют небольшие компании, уставные капиталы которых не превышают 100 тыс. рублей, что создает риски возникновения «новых волн» обманутых дольщиков.

Государственным управлением в жилищной сфере края заняты 28 органов власти, включая министерства, агентства, службы, а также 13 различных комиссий. При этом отсутствует единый координирующий орган для осуществления эффективного межведомственного взаимодействия при реализации государственной жилищной политики.

В ходе анализа установлено отсутствие региональной жилищной политики и единого органа управления в рассматриваемой сфере. Отмечается необходимость формирования краевого жилищного фонда, который, в том числе, будет заниматься вопросами возведения специализированного и маневренного жилья. Требуется актуализация краевых законов о строительстве домов для погорельцев и наращивание объемов малоэтажного жилья в городах и районах края. Также установлена необходимость урегулирования вопросов целесообразности планирования в г. Красноярске строительства домов от 9 до 17-ти и более этажей, поскольку такое жилье оказывает существенную нагрузку на инженерную, социальную и транспортную инфраструктуру города, является дополнительным фактором антропогенной нагрузки на окружающую среду и должно быть оснащено собственными источниками пожаротушения и специальными эвакуационными лестницами.
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