Счетная палата Красноярского края проанализировала сферу жилищного строительства региона

Как показал анализ, 130 из 142-х организаций-застройщиков жилья ведут строительство многоквартирных домов с привлечением средств участников долевого строительства. На начало 2018 года Службой строительного надзора и жилищного контроля края насчитывалось почти 27 тыс. договоров долевого участия с общим размером обязательств в сумме 108,7 млрд. рублей. Отмечается, что среди этих застройщиков превалируют небольшие компании, уставные капиталы которых не превышают 100 тыс. рублей, что создает риски возникновения «новых волн» обманутых дольщиков.

Как показал анализ, 130 из 142-х организаций-застройщиков жилья ведут строительство многоквартирных домов с привлечением средств участников долевого строительства. На начало 2018 года Службой строительного надзора и жилищного контроля края насчитывалось почти 27 тыс. договоров долевого участия с общим размером обязательств в сумме 108,7 млрд. рублей. Отмечается, что среди этих застройщиков превалируют небольшие компании, уставные капиталы которых не превышают 100 тыс. рублей, что создает риски возникновения «новых волн» обманутых дольщиков.