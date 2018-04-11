В Ростовской области назначат несколько дополнительных пригородных поездов

Так, с 19 мая по 30 сентября по субботам и воскресеньям назначаются пригородные поезда:

— № 6240/6239 сообщением Ростов — Орловка-Кубанская, отправлением со станции Ростов в 06:46 (от станции Батайск следует номером 6239). Прибытие на станцию Орловка-Кубанская — в 08:32.