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13:11 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области назначат несколько дополнительных пригородных поездов

Дополнительные пригородные поезда будут назначены в Ростовской области в мае—сентябре 2018 года, сообщает пресс-служба «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».

Так, с 19 мая по 30 сентября по субботам и воскресеньям назначаются пригородные поезда:

— № 6240/6239 сообщением Ростов — Орловка-Кубанская, отправлением со станции Ростов в 06:46 (от станции Батайск следует номером 6239). Прибытие на станцию Орловка-Кубанская — в 08:32.

— № 6190/6189 сообщением Орловка-Кубанская — Ростов, отправлением со станции Орловка—Кубанская в 11:12, (от станции Батайск следует номером 6189). Прибытие на станцию Ростов — в 13:02.

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