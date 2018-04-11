В Ростовской области назначат несколько дополнительных пригородных поездов
Дополнительные пригородные поезда будут назначены в Ростовской области в мае—сентябре 2018 года, сообщает
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Дополнительные пригородные поезда будут назначены в Ростовской области в мае—сентябре 2018 года, сообщает
Так, с 19 мая по 30 сентября по субботам и воскресеньям назначаются пригородные поезда:
— № 6240/6239 сообщением Ростов —
— № 6190/6189 сообщением
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