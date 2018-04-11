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08:32 (мск), источник: Tengrinews

Исекешев высказался о качестве ремонта дорог

Аким Астаны посетил ряд объектов дорожно-транспортной инфраструктуры города. В ходе осмотра проблемных участков Асет Исекешев дал поручения.

Источник: Tengrinews

В ходе осмотра проблемных участков Асет Исекешев дал поручения ответственным службам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

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«При наступлении в ближайшее время соответствующих погодных условий для проведения дорожных работ необходимо приступить к ремонту дорог и нанесению разметки», — сказал аким Астаны Асет Исекешев.

Он подчеркнул, что качество строительства и ремонта дорог должно стать приоритетным. Руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны Асхат Карагойшин сообщил, что работы по нанесению дорожной разметки начнутся с наступлением благоприятных погодных условий согласно графику нанесения дорожной разметки, утверждаемому уполномоченным органом — Управлением административной полиции ДВД города Астаны, и в соответствии с действующей технологией нанесения дорожной разметки (сухая погода, отсутствие осадков, относительная влажность воздуха не более 85 процентов, температура воздуха не ниже 10 градусов).

Отмечается, что в 2017 году в столице был выполнен рекордный объем дорожных работ — построено и отремонтировано 169 улиц, из них 107 в жилых массивах Ондирис, Юго-Восток, Коктал, Ильинка и Комсомольский. В общей сложности проложено 114,5 километра асфальтированных дорог. А в целях снижения нагрузки на улично-дорожную сеть города обустроено 7 перекрестков с устройством 9 правоповоротных съездов.

Также, по предварительным данным управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, всего в текущем году будет построено и отремонтировано 183 улицы, в том числе 22 магистральные улицы города и 133 улицы в жилых массивах. В рамках выделенных финансовых средств на 28 улицах планируется провести средний ремонт 28,4 километров дорожного покрытия. Для повышения устойчивости асфальтобетонных покрытий и увеличения межремонтных сроков будет усовершенствована работа служб лабораторного контроля, прежде всего в области применяемых дорожно-строительных материалов, в том числе и асфальтобетона.

На магистралях города испытываются защитные омолаживающие и водоотталкивающие смеси Rejuvaseal, «Микромастика» и смеси для тонкослойных шероховатых слоев износа — «Микросюрфейсинг», которые, в свою очередь, продлевают срок службы существующих асфальтобетонных покрытий.

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