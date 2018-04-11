В мэрии рассказали, какие дороги обновят в северной части Уфы
Мэр пообещал жителям Черниковки, что они будут жить в «другом городе».
Мэр пообещал жителям Черниковки, что они будут жить в «другом городе».
В 2018 году власти вплотную займутся ремонтом дорог на севере башкирской столицы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
— Таким образом, ситуация с дорогами кардинально изменится. По содержанию проезжих частей мы эту часть Уфы подтянем не только до среднегородского уровня — она будет лучше. Пришло время отдавать так называемые долги Черниковке. Предстоит гигантский объем работы. Если мы выдержим эти темпы, то уже через несколько лет будем жить в другом городе, — пообещал Ирек Ялалов.
ДОРОГИ БУДУТ ЗАКРЫТЫ.
Кроме того,
— Будут временные затруднения, — заявил мэр. — Улицы будем закрывать. Уфимцам придется менять привычные маршруты. Естественно, информация об этом будет заранее размещена на сайте городской администрации.
Градоначальник подчеркнул, что под благоустройством дорог подразумевается не только ремонт асфальтового покрытия. В ближайшее время в северной части Уфы власти намерены обновить тротуары, дорожные знаки и светофоры — все это в конечном итоге улучшит безопасность жителей города.
По словам заместителя мэра по вопросам транспорта и строительства Артура Хромца, на ремонт дорог в уфимской агломерации в этом году готовы потратить порядка 1,6 миллиарда рублей.
Список дорог, которые отремонтируют на севере Уфы летом 2018 года:
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