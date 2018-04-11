Волгоградские депутаты оценили качество дорог после зимы

В первую очередь они посетили проспект Жукова. На нем власти выявили ряд дефектов дорожного полотна. Ранее объект изучала городская комиссия в рамках эксплуатационного контроля. Тогда было обнаружено, что из 136 000 квадратных метров дорожного полотна, обновленного в 2016 году, поврежденными оказались 300 квадратных метров. Дефекты в ближайшее время устранят муниципальные предприятия МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района», ответственные за содержание дорог в Волгограде. Стоимость работ потом взыщут с подрядчика в рамках гарантийных обязательств.