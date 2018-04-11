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16:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградские депутаты оценили качество дорог после зимы

Межведомственная комиссия с участием замглавы города Алексеем Волоцковым провела проверку состояния дорог в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, депутаты отправились на улицы Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов.

В первую очередь они посетили проспект Жукова. На нем власти выявили ряд дефектов дорожного полотна. Ранее объект изучала городская комиссия в рамках эксплуатационного контроля. Тогда было обнаружено, что из 136 000 квадратных метров дорожного полотна, обновленного в 2016 году, поврежденными оказались 300 квадратных метров. Дефекты в ближайшее время устранят муниципальные предприятия МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района», ответственные за содержание дорог в Волгограде. Стоимость работ потом взыщут с подрядчика в рамках гарантийных обязательств.

Кроме проспекта Жукова комиссия проверила еще более 100 объектов улично-дорожной сети города. В ближайшее время после инспекции властей будет восстановлено покрытие на улицах Шурухина и Батова в Тракторозаводском районе.

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