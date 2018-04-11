В развитие Воронежского авиазавода вложат 4,5 млрд рублей
Деньги пойдут на техперевооружение.
Деньги пойдут на техперевооружение.
4,5 млрд рублей намерена направить на развитие Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось на встрече врио губернатора Александра Гусева и президента ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря 10 апреля.
Юрий Слюсарь рассказал, что на данный момент ВАСО преодолел трудный период, и сейчас имеет «устойчивые перспективы по загрузке».
«Мы приняли принципиальное корпоративное решение о том, что выходим на темп производства 2−2,5 Ил-96 в год, обеспечивая потребности Специального летного отряда “Россия”, министерства обороны, спецзаказчиков. В перспективе
Он также сообщил, что в планах ОАК — внесение в уставный капитал ПАО «ВАСО» более 4,5 млрд рублей. Деньги предполагается направить на техническое перевооружение предприятия в рамках федеральной целевой программы, а также на финансирование объектов производственной инфраструктуры по программе создания пассажирского самолета Ил-96−400М.
Параллельно на Воронежском авиазаводе идет процесс сборки первого опытного образца нового легкого транспортного самолета Ил-112, а также подготовка его к испытаниям. 10 апреля на ВАСО стартовала процедура постановки опытного летного экземпляра под ток — это позволит приступить к отработкам смонтированных на борту самолета систем.
Кроме того, воронежские авиастроители участвуют в работе над МС-21, SSJ100, Ил-114, Ил-76 — в рамках кооперации. Рассматриваются возможности развития на заводе композитного производства, а также центра специализации «Мотогондолы и пилоны» в интересах гражданских проектов корпорации.
«Нам крайне важно, чтобы ВАСО развивалось и имело устойчивые перспективные заказы на ближайшие годы. Нас всегда волнует состояние дел на авиазаводе. Мы готовы помогать предприятию со своей стороны», — сказал Александр Гусев.
На встрече также была достигнута договоренность о том, что фасады цехов ВАСО, расположенные рядом с новым железнодорожным вокзалом «Воронеж — Южный», будут приведены в порядок. Юрий Слюсарь пообещал дать соответствующее поручение руководству завода.
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