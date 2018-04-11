В развитие Воронежского авиазавода вложат 4,5 млрд рублей

Источник: ИА REGNUM

4,5 млрд рублей намерена направить на развитие Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось на встрече врио губернатора Александра Гусева и президента ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря 10 апреля.

Читайте также Опытный образец воронежского самолета Ил-112 В подключили к электропитанию

Юрий Слюсарь рассказал, что на данный момент ВАСО преодолел трудный период, и сейчас имеет «устойчивые перспективы по загрузке».

«Мы приняли принципиальное корпоративное решение о том, что выходим на темп производства 2−2,5 Ил-96 в год, обеспечивая потребности Специального летного отряда “Россия”, министерства обороны, спецзаказчиков. В перспективе шести-семи лет мы видим уверенную загрузку предприятия по программе Ил-96», — рассказал о планах Слюсарь.

Он также сообщил, что в планах ОАК — внесение в уставный капитал ПАО «ВАСО» более 4,5 млрд рублей. Деньги предполагается направить на техническое перевооружение предприятия в рамках федеральной целевой программы, а также на финансирование объектов производственной инфраструктуры по программе создания пассажирского самолета Ил-96−400М.

Параллельно на Воронежском авиазаводе идет процесс сборки первого опытного образца нового легкого транспортного самолета Ил-112, а также подготовка его к испытаниям. 10 апреля на ВАСО стартовала процедура постановки опытного летного экземпляра под ток — это позволит приступить к отработкам смонтированных на борту самолета систем.

Кроме того, воронежские авиастроители участвуют в работе над МС-21, SSJ100, Ил-114, Ил-76 — в рамках кооперации. Рассматриваются возможности развития на заводе композитного производства, а также центра специализации «Мотогондолы и пилоны» в интересах гражданских проектов корпорации.

«Нам крайне важно, чтобы ВАСО развивалось и имело устойчивые перспективные заказы на ближайшие годы. Нас всегда волнует состояние дел на авиазаводе. Мы готовы помогать предприятию со своей стороны», — сказал Александр Гусев.