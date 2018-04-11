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11:33 (мск), источник: Интерфакс

Пять гостиниц завысили цены в преддверии ЧМ-2018 в Екатеринбурге — Роспотребнадзор

Екатеринбург. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило факты завышения цен в нескольких гостиницах региона в преддверии игр чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Reuters

«По факту завышения стоимости гостиничного обслуживания на территории Свердловской области возбуждено пять дел об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

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Также специалисты Роспотребнадзора области выявили несколько отелей, которые работали без свидетельства о присвоении категории. В связи с этим возбуждено 10 дел об административных правонарушениях. Гостиницы оштрафованы на общую сумму 101 тыс. рублей.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, все гостиницы, в которых были выявлены нарушения, расположены в Екатеринбурге.

«Проверять мы начали по категориям еще в прошлом году, а вот по завышению цен с этого года», — добавил собеседник агентства.

По его словам, всего специалисты ведомства проверили 187 отелей, а также провели мониторинг сайтов 225 гостиниц.

Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

В Екатеринбурге пройдут матчи между командами Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции.

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