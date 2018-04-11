Пять гостиниц завысили цены в преддверии ЧМ-2018 в Екатеринбурге — Роспотребнадзор

Источник: Reuters

«По факту завышения стоимости гостиничного обслуживания на территории Свердловской области возбуждено пять дел об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Также специалисты Роспотребнадзора области выявили несколько отелей, которые работали без свидетельства о присвоении категории. В связи с этим возбуждено 10 дел об административных правонарушениях. Гостиницы оштрафованы на общую сумму 101 тыс. рублей.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, все гостиницы, в которых были выявлены нарушения, расположены в Екатеринбурге.

«Проверять мы начали по категориям еще в прошлом году, а вот по завышению цен с этого года», — добавил собеседник агентства.

По его словам, всего специалисты ведомства проверили 187 отелей, а также провели мониторинг сайтов 225 гостиниц.

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