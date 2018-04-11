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11:43 (мск), источник: Коммерсантъ

На ООО «Свинокомплекс Пермский» будет открыто конкурсное производство

Управляющий ООО «Свинокомплекс Пермский» Петр Мосюр в рамках дела о банкротстве общества ходатайствовал об открытии конкурсного производства.

Управляющий ООО «Свинокомплекс Пермский» Петр Мосюр в рамках дела о банкротстве общества ходатайствовал об открытии конкурсного производства.

Напомним, ранее господин Мосюр обнаружил в деятельности ООО — бывшего арендатора краевого свинокомплекса — признаки преднамеренного банкротства. По его мнению, владелец ООО — омская группа «Синергия» — совершил ряд заведомо невыгодных для компании сделок, которые могут быть оспорены. Как пояснил «Ъ» Петр Мосюр, ходатайство было подано до собрания кредиторов, которое намечено на 7 мая.

«Идут необоснованные затраты на сохранность имущества. Для ускорения процедурных вопросов и чтоб снизить затраты было подано ходатайство», — пояснил господин Мосюр.

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