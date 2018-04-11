На ООО «Свинокомплекс Пермский» будет открыто конкурсное производство
Управляющий ООО «Свинокомплекс Пермский» Петр Мосюр в рамках дела о банкротстве общества ходатайствовал об открытии конкурсного производства.
Управляющий ООО «Свинокомплекс Пермский» Петр Мосюр в рамках дела о банкротстве общества ходатайствовал об открытии конкурсного производства.
Управляющий ООО «Свинокомплекс Пермский» Петр Мосюр в рамках дела о банкротстве общества ходатайствовал об открытии конкурсного производства.
Напомним, ранее господин Мосюр обнаружил в деятельности ООО — бывшего арендатора краевого свинокомплекса — признаки преднамеренного банкротства. По его мнению, владелец ООО — омская группа «Синергия» — совершил ряд заведомо невыгодных для компании сделок, которые могут быть оспорены. Как пояснил «Ъ» Петр Мосюр, ходатайство было подано до собрания кредиторов, которое намечено на 7 мая.
«Идут необоснованные затраты на сохранность имущества. Для ускорения процедурных вопросов и чтоб снизить затраты было подано ходатайство», — пояснил господин Мосюр.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.