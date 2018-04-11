Свердловская область лидирует по числу детей сирот, ожидающих жилье
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Свердловская область лидирует в России по числу неоконченных исполнительных производств о предоставлении жилья
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Свердловская область лидирует в России по числу неоконченных исполнительных производств о предоставлении жилья
По данным ФССП, в прошедшем году впервые за несколько лет снизилось количество исполнительных производств, в рамках которых предоставлены жилые помещения
«Это обусловлено отсутствием в бюджетах субъектов Российской Федерации денежных средств, объем которых позволяет обеспечить всех нуждающихся жилыми помещениями, а также наличием целого ряда иных проблем, находящихся вне сферы деятельности ФССП России», — пояснил главный судебный пристав России.
По данным ФССП, наиболее проблемными регионами являются Свердловская область, в которой по состоянию на 1 января текущего года зафиксировано 3,2 тыс. неоконченных исполнительных производств о предоставлении жилья
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