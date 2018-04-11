В домах Октябрьского района на несколько дней отключат электроэнергию

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На протяжении нескольких дней в домах Октбярьского района будут отключать электроэнергию. Ограничения введут из-за ремонта на трансформаторных подстанциях, об этом сообщает в среду, 11 апреля, «АиФ-Урал».

Как сообщают в пресс-службе администрации Октябрьского района, ограничения будут вводиться в период с 14 по 19 апреля. Отключения электроэнергии стоит ждать только днем.

Так, 14 апреля свет отключат с 9 до 17 часов в домах на улицах Реактивная, Аграрная, Апрельская, а также в переулках Боковой, Пильщиков, Родниковый и Разъездный.

16 апреля с 9 до 18 часов электроэнергии не будет в домах на улице Источная, Верхоянская, а также в переулке Крайний.

С 16 по 19 апреля, с 8 до 17 часов, передачу электроэнергии прекратят в домах на улице Реактивная, Апрельская, Малоистокская, Новоселов, Рейсовая, Колчеданская, Юности, Рейсовая, Зеленая поляна, Романтиков и Изыскателей, а также в переулках Каркасный, Местный, Поселковый, Вербеновый, Глубочинский и Извилистый.

19 апреля с 9 до 17 часов света не будет в домах на улицах Пожарных, Крановщиков и в переулке Режевской.

17 апреля с 9 до 18 часов отключения пройдут на улицах Радужная и Лучевая.