На оказание туристских услуг в Новосибирской области потратили более семи миллиардов
НОВОСИБИРСК, 11 апреля, ФедералПресс. В Новосибирской области оказывается все больше туристических услуг.
НОВОСИБИРСК, 11 апреля, ФедералПресс. В Новосибирской области оказывается все больше туристических услуг.
Во вторник, 11 апреля, врио заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова сообщила, что в последнее время туристическая индустрия в Новосибирской области успешно развивается. В частности в прошлом году объем оказанных туристских услуг составил более 7 млрд рублей.
По словам чиновницы, объем оказанных туристских услуг — реальные деньги, которые отрасль привлекает в регион: «За последние несколько лет поток туристов в Новосибирскую область заметно увеличился.
Если количество въехавших на территорию Новосибирской области иностранных туристов в 2015 году составило 23,5 тысячи человек, в 2017 году это уже около 51 тысячи гостей региона, половина из этих туристов — гости из Китая".
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