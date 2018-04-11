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14:38 (мск), источник: АиФ Уфа

Жители 9 городов Башкирии в апреле получат Единый платежный документ

Они смогут заплатить за электроэнергию и отопление или домофон по одной квитанции.

Источник: РИА "Новости"

Часть жителей городов Уфа, Благовещенск, Нефтекамск, Ишимбай, Салават, Стерлитамак, Сибай, Агидель и Янаул в апреле получат Единый платежный документ (ЕПД) за электроэнергию и отопление или домофон.

Граждане, которые получили квитанцию одновременно за услуги электро- и теплоснабжения, оказались в числе абонентов, участвующих в программе по внедрению Единого платежного документа (ЕПД) в городах Башкортостана. В Уфе и Стерлитамаке жители получают объединённый платёжный документ на оплату электроэнергии и домофона, а в других городах, указанных выше, за электроэнергию и отопление.

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Полный перечень адресов, по которым в тестовом режиме рассылаются новые квитанции, можно найти на официальном сайте «ЭСКБ» www.bashesk.ru.

Единый платежный документ — это форма квитанции для оплаты потребленной электрической и тепловой энергии. Преимущество ЕПД состоит в том, что он позволяет оплатить услуги сразу двух ресурсоснабжающих компаний — Башэлектросбыт («ЭСКБ») и «БашРТС» или, для уфимцев и стерлитамакцев, — «ЭСКБ» и домофон. Это очень удобная форма: все расчеты — в одной квитанции, оплата — в одной кассе.

Оплатить услуги по квитанции нового формата можно любым привычным для вас способом: в отделениях банков и Почты России вашего города.

Башэлектросбыт напоминает также о необходимости передачи показаний приборов учета. Это можно сделать также любым удобным способом.

Через личный кабинет клиента на сайте www.bashesk.ru;Отправить SMS-сообщение на номер +7 927 337 67 60: Лицевой счет # Показание прибора учета;Через Клиентский офис: адрес ближайшего офиса Башэлектросбыт можно найти на официальном сайте в разделе «Отделения и участки» www.bashesk.ru/company/offices/

Если возникнут вопросы, их всегда можно задать через «Виртуальную приемную» на сайте www.bashesk.ru или контактный центр по номерам 8-(347)222−22−00 8-(347)222−22−55, 8−800−775−70−77.

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