Жители 9 городов Башкирии в апреле получат Единый платежный документ
Они смогут заплатить за электроэнергию и отопление или домофон по одной квитанции.
Они смогут заплатить за электроэнергию и отопление или домофон по одной квитанции.
Часть жителей городов Уфа, Благовещенск, Нефтекамск, Ишимбай, Салават, Стерлитамак, Сибай, Агидель и Янаул в апреле получат Единый платежный документ (ЕПД) за электроэнергию и отопление или домофон.
Граждане, которые получили квитанцию одновременно за услуги электро- и теплоснабжения, оказались в числе абонентов, участвующих в программе по внедрению Единого платежного документа (ЕПД) в городах Башкортостана. В Уфе и Стерлитамаке жители получают объединённый платёжный документ на оплату электроэнергии и домофона, а в других городах, указанных выше, за электроэнергию и отопление.
Полный перечень адресов, по которым в тестовом режиме рассылаются новые квитанции, можно найти на официальном сайте «ЭСКБ» www.bashesk.ru.
Единый платежный документ — это форма квитанции для оплаты потребленной электрической и тепловой энергии. Преимущество ЕПД состоит в том, что он позволяет оплатить услуги сразу двух ресурсоснабжающих компаний — Башэлектросбыт («ЭСКБ») и «БашРТС» или, для уфимцев и стерлитамакцев, — «ЭСКБ» и домофон. Это очень удобная форма: все расчеты — в одной квитанции, оплата — в одной кассе.
Оплатить услуги по квитанции нового формата можно любым привычным для вас способом: в отделениях банков и Почты России вашего города.
Башэлектросбыт напоминает также о необходимости передачи показаний приборов учета. Это можно сделать также любым удобным способом.
Через личный кабинет клиента на сайте www.bashesk.ru;Отправить
Если возникнут вопросы, их всегда можно задать через «Виртуальную приемную» на сайте www.bashesk.ru или контактный центр по номерам 8-(347)222−22−00 8-(347)222−22−55, 8−800−775−70−77.
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