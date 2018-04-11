На Дону работы по капремонту стартовали раньше запланированного срока

Четыре из них находятся в Коксовском и Синегорском сельских поселениях Белокалитвенского района. В домах 50−60 годов постройки, где еще печное отопление, отремонтировали кровлю. Средняя стоимость ремонта — полтора миллиона рублей. Ускорить работы удалось не только благодаря добросовестной работе строителей, но и чиновников, которые в этом году сумели быстро оформить необходимые документы и провести конкурсы.