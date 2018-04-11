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16:21 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону работы по капремонту стартовали раньше запланированного срока

Работы по капитальному ремонту домов в Ростовской области в этом году стартовали раньше запланированного срока. Об этом журналистам заявил министр ЖКХ региона Андрей Майер.

23 дома в Ростовской области уже восстановлены.

Четыре из них находятся в Коксовском и Синегорском сельских поселениях Белокалитвенского района. В домах 50−60 годов постройки, где еще печное отопление, отремонтировали кровлю. Средняя стоимость ремонта — полтора миллиона рублей. Ускорить работы удалось не только благодаря добросовестной работе строителей, но и чиновников, которые в этом году сумели быстро оформить необходимые документы и провести конкурсы.

«У нас, в общей сложности, в текущем году 1368 домов под капитальным ремонтом, из них 1033 по региональной программе капитального ремонта, на сумму 3 и 9 миллионов рублей, и полюс еще 35 домов на средства, которые выделены губернатором», — говорит министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

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