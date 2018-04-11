В Волгограде ФСС взыскал с работодателей 94 млн рублей

Как сообщают в пресс-службе волгоградского РО ФСС, 8475 работодателей региона (из 56612 зарегистрированных) имеют задолженность по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Всего волгоградские работодатели задолжали более 225 млн рублей. Данная цифра сложилась на 1 января 2018 года.

Сотрудниками регионального отделения ведется регулярная работа с должниками по взысканию задолженности. Так, в прошедшем году направлено почти 24000 требований об уплате задолженности на сумму свыше 106,9 млн рублей, выставлено 8250 инкассовых поручений на 42,2 млн рублей, вынесено 4220 постановлений о взыскании задолженности за счет имущества работодателей на сумму 18,9 млн рублей, предъявлены судебные иски.