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17:54 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде ФСС взыскал с работодателей 94 млн рублей

Всего работодатели Волгограда должны ФСС более 220 млн рублей.

Как сообщают в пресс-службе волгоградского РО ФСС, 8475 работодателей региона (из 56612 зарегистрированных) имеют задолженность по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Всего волгоградские работодатели задолжали более 225 млн рублей. Данная цифра сложилась на 1 января 2018 года.

Сотрудниками регионального отделения ведется регулярная работа с должниками по взысканию задолженности. Так, в прошедшем году направлено почти 24000 требований об уплате задолженности на сумму свыше 106,9 млн рублей, выставлено 8250 инкассовых поручений на 42,2 млн рублей, вынесено 4220 постановлений о взыскании задолженности за счет имущества работодателей на сумму 18,9 млн рублей, предъявлены судебные иски.

Руководителям организаций напоминают по телефону об образовавшейся задолженности и сроках ее погашения. Так, в 2017 году было осуществлено 3800 таких звонков страхователям. Кроме того, руководителей приглашают на заседания комиссий, проводят рейды совместно со службой судебных приставов. В результате проделанной работы в бюджет Фонда поступило свыше 94,2 млн рублей. В 2018 году работа с должниками активно продолжается.

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