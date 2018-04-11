В Волгограде ФСС взыскал с работодателей 94 млн рублей
Всего работодатели Волгограда должны ФСС более 220 млн рублей.
Всего работодатели Волгограда должны ФСС более 220 млн рублей.
Как сообщают в
Всего волгоградские работодатели задолжали более 225 млн рублей. Данная цифра сложилась на 1 января 2018 года.
Сотрудниками регионального отделения ведется регулярная работа с должниками по взысканию задолженности. Так, в прошедшем году направлено почти 24000 требований об уплате задолженности на сумму свыше 106,9 млн рублей, выставлено 8250 инкассовых поручений на 42,2 млн рублей, вынесено 4220 постановлений о взыскании задолженности за счет имущества работодателей на сумму 18,9 млн рублей, предъявлены судебные иски.
Руководителям организаций напоминают по телефону об образовавшейся задолженности и сроках ее погашения. Так, в 2017 году было осуществлено 3800 таких звонков страхователям. Кроме того, руководителей приглашают на заседания комиссий, проводят рейды совместно со службой судебных приставов. В результате проделанной работы в бюджет Фонда поступило свыше 94,2 млн рублей. В 2018 году работа с должниками активно продолжается.
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