Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пентагон боится ответа РФ в случае нанесения ударов по Сирии
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Поклонники заподозрили Елену Летучую в беременности
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Джессика Бил поделилась секретом крепкого брака
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
«Газпром» ответил Меркель на условия по «Северному потоку – 2»
В Финляндии бывший мужчина родил ребенка
Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам
Захарова ответила на угрозы Трампа России
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Образ дня: Кейт Хадсон в кружевном платье-комбинации
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
16:21 (мск), источник: ТАСС

Омская область выделит 60 млн рублей на расселение поселка в зоне подтопления

ОМСК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Правительство Омской области приняло решение выделить 60 млн рублей на расселение поселка Затон с населением в 75 человек, который находится в зоне подтопления и каждый год страдает от паводка, сообщили в среду ТАСС в министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса региона.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас принято решение выделить 60 млн рублей, на эти средства будут расселены порядка 30 жилых помещений. Всего в населенном пункте находятся 62 жилых помещения, на расселение остальных средства планируется выделить при внесении в июне изменений в бюджет региона», — уточнили в Минстрое.

Читайте также
В Омской области расселят поселок, каждый год страдающий от паводка

По словам собеседника агентства, средства будут выделены в рамках программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области». Средний размер соцвыплаты составит порядка 2 млн рублей.

«Предполагается, что этих средств должно хватить на то, чтобы приобрести жилье на территории Омской области. При этом граждане могут вложить дополнительно собственные средства для приобретения или строительства более просторного и комфортного помещения», — сказал ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ региона Сергей Кошелев.

По словам заместителя начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС по Омской области Сергея Крюкова, каждый год этот поселок на юге региона принимает на себя первый удар стихии. Ледяные заторы приводят к разлитию реки и подтоплению населенного пункта. В МЧС сообщили, что и в этом году велика вероятность прихода паводка в Затон, поэтому в поселок уже направлена группа спасателей, оборудованная всем необходимым для оказания помощи жителям.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Трамп уточнил, когда начнет бомбить Сирию
"Ваши дети не погибли, мы их спасли" -как врали мошенники в Кемерове
Трамп: Россия, готовься к нашим новым ракетам в Сирии
Санкции придут в магазины: какие товары подорожают сильнее всего
Захарова отреагировала на угрозы Трампа нанести удар по Сирии
Медведев заявил, что на повышение МРОТ нет денег
СМИ: российские миллиардеры отыграли часть потерь из-за санкций
СКР возбудил дело против пожарного, тушившего «Зимнюю вишню»
Число жертв крушения военного самолета в Алжире выросло до 257
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь