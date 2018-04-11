В Свердловской области будут обновлять детские поликлиники

В здравоохранении было выделено пять приоритетных проектов. Как заявил министр здравоохранения Андрей Цветков, 2017 год стал началом проектной деятельности в здравоохранении региона, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона.

Сегодня в здравоохранении пять приоритетных проектов: кадры, ЗОЖ, доступная поликлиника, мобильная медицинская помощь на селе и скорая медицинская помощь. Целью проектов, как и программы «Пятилетка развития», является улучшение качества жизни уральцев.

Приоритет текущего года — это онкологическая служба, работа по раннему выявлению новообразований, сокращению сроков обследования и начала лечения. В службе детства планируется обновление детских поликлиник.

Особое внимание будет уделено проекту по мобильной медицинской помощи на селе — это населенные пункты с числом жителей менее 100 человек.