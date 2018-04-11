Минобороны РФ закупит более 100 воронежских самолетов Ил-112 В
Об этом заявил замглавы ведомства Юрий Борисов.
Об этом заявил замглавы ведомства Юрий Борисов.
Министерство обороны России намерено закупить свыше 100 легких транспортных самолетов Ил-112 В, серийное производство которых будет запущено на Воронежском авиазаводе. Об этом со ссылкой на замминистра обороны Юрия Борисова, посетившего ВАСО, сообщила
— В рамках госпрограммы вооружения до 2025 года было запланировано порядка 22 самолетов. Но потребность в них велика, поскольку самолеты предыдущей серии сходят уже, жизненный цикл у них на финише. Я думаю, что свыше ста самолетов в общей сложности мы будем закупать.
По его заявлению, предполагается, что ВАСО станет основным предприятием для изготовления большой партии самолетов Ил-112 В, которые предприятие готовит к первому полету. Ил-112 В планируется на замену самолетов Ан-24, Ан-26. В ближайшее десятилетие сотни транспортных самолетов будут выбывать в связи с завершением срока эксплуатации. Минобороны России намерено постепенно заменить самолеты всех классов
Контекст
В настоящее время на ВАСО разрабатывается опытный образец ИЛ-112 В. Планируется, что он будет запущен в воздух до конца 2018 года. Легкий
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