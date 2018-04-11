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16:17 (мск), источник: Zakon.kz

Перерасчет базовой пенсии коснется 2,2 млн пенсионеров — Жакупова

По словам вице-министра, данная работа уже автоматизирована.

Источник: Zakon.kz

В Казахстане 2,2 млн пенсионеров будет охвачено в рамках масштабной кампании по единовременному перерасчету размера базовой пенсионной выплаты, которая стартует с 1 июля текущего года. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

Светлана Жакупова провела выездное совещание на базе Межведомственного расчетного центра социальных выплат Есильского района совместно с НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в целях ознакомления с ходом организации подготовительных работ, говорится в сообщении.

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«В частности, на примере конкретных пенсионных дел был рассмотрен порядок осуществления перерасчета с учетом стажа участия в накопительной пенсионной системе, а также определен круг вопросов, требующих межведомственного взаимодействия. При этом хочется отметить, что вся эта работа будет полностью проводиться в автоматическом режиме, что исключает предоставление дополнительных документов со стороны пенсионеров», — рассказала вице-министр.

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