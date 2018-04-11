Перерасчет базовой пенсии коснется 2,2 млн пенсионеров — Жакупова
По словам
По словам
В Казахстане 2,2 млн пенсионеров будет охвачено в рамках масштабной кампании по единовременному перерасчету размера базовой пенсионной выплаты, которая стартует с 1 июля текущего года. Об этом сообщила
Светлана Жакупова провела выездное совещание на базе Межведомственного расчетного центра социальных выплат Есильского района совместно с НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в целях ознакомления с ходом организации подготовительных работ, говорится в сообщении.
«В частности, на примере конкретных пенсионных дел был рассмотрен порядок осуществления перерасчета с учетом стажа участия в накопительной пенсионной системе, а также определен круг вопросов, требующих межведомственного взаимодействия. При этом хочется отметить, что вся эта работа будет полностью проводиться в автоматическом режиме, что исключает предоставление дополнительных документов со стороны пенсионеров», — рассказала
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