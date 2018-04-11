Перерасчет базовой пенсии коснется 2,2 млн пенсионеров — Жакупова

Источник: Zakon.kz

В Казахстане 2,2 млн пенсионеров будет охвачено в рамках масштабной кампании по единовременному перерасчету размера базовой пенсионной выплаты, которая стартует с 1 июля текущего года. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

Светлана Жакупова провела выездное совещание на базе Межведомственного расчетного центра социальных выплат Есильского района совместно с НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в целях ознакомления с ходом организации подготовительных работ, говорится в сообщении.