Силуанов о выходе на внешние рынки заимствований: Минфин «не сумасшедший»
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минфин РФ «не сумасшедший», чтобы выходить сейчас на внешние рынки заимствований, но будет строить планы исходя из развития ситуации, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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