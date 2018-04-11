Силуанов рассказал о возможной поддержке компаний, попавших под санкции

Источник: РИА Новости

«Мы взаимодействуем с компаниями, которые попали под санкции, безусловно, окажем им поддержку, будь то краткосрочная ликвидность или иные виды поддержки, которые в настоящее время прорабатываться», — сказал Силуанов журналистам.

Когда финансовые потоки санкционных банков перекрываются, доступ к финансовым ресурсам ограничивается. И здесь государство в лице банков, в лице государства, может временно такую ликвидность предоставить, если это потребуется. Антон Силуанов министр финансов

Такая поддержка, по словам министра, может предоставляться через банковские институты, в том числе через новый оборонный банк.