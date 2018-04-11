После шторма. Как падение фондового рынка и рубля отразятся на экономике
В этот раз обвал рынка и ослабление рубля обусловлены только геополитикой. Это значит, что все не так плохо. Тем не менее риски сохраняются.
В этот раз обвал рынка и ослабление рубля обусловлены только геополитикой. Это значит, что все не так плохо. Тем не менее риски сохраняются.
С 6 апреля, когда Минфин США объявил о новых санкциях против России, индекс Московской биржи потерял 4,7%, при это в самый разгар распродаж
Как правило, длительное падение российского фондового рынка, которое сказывалось на экономике, было обусловлено отрицательной динамикой на сырьевых и фондовых площадках мира. Если же коррекция происходила в связи с одиночными негативными событиями, не связанными с экономикой, то на возврат к прежним уровням требовалось от нескольких недель до нескольких месяцев.
Сейчас рынок упал как раз на фоне обострения геополитической ситуации, а цены на нефть и фондовые индексы в США растут. Значит, не все потеряно, и падение рынка не ударит по российской экономике.
Угрожают ли санкции госдолгу России
Американские санкции в отношении суверенного долга не вводились, и пока таких планов нет. В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков суверенных евробондов России. Летом предстоит погасить выпуск на $3,5 млрд.
Также Минфин планирует разместить облигации на $8 млрд. Если санкции будут наложены, то долговые бумаги не смогут покупать инвесторы, зарегистрированные в США. Однако фонды с регистрацией за рубежом такую возможность сохранят. Расчетная инфраструктура может использоваться российская — на нее не никакие ограничения не распространяются.
Если по
Какие риски сохраняются
В первый день обвала российский рынок потерял более $50 млрд капитализации. Однако на следующий день котировки большинства бумаг «отскочили», а некоторые, в частности, акции «Газпрома» и «Сургутнефтегаза», сейчас стоят даже больше, чем до падения. Акции «Татнефти» и вовсе обновили максимум.
Среди основных рисков — отток
Это вызовет падение котировок облигаций и, как следствие, ужесточение маржинальных требований по долговым бумагам со стороны клиринговой организации Московской биржи. В свою очередь, это может привести к
Чего ждать от рубля
Темп ослабление рубля замедлился по сравнению со вчерашним днем. Курс доллара к рублю так и не пробил максимум с декабря 2016 года. Ставки на денежном рынке подросли примерно на 0,2 п.п.
Отток рублей заметен, но ажиотажа и острой нехватки ликвидности не наблюдается. Вероятно, участники рынка рассчитывают на интервенции ЦБ в случае резкого ослабления отечественной валюты, поэтому особо не паникуют. Ослабление рубля связано исключительно с геополитикой, фундаментальных причин для этого нет.
По всей видимости, борьба может развернуться вблизи отметки 66 рублей за доллар. Это уровень, пробой которого с высокой вероятностью ускорит отток иностранных игроков из российских облигаций. На полную стабилизацию ситуации на рынке потребуется от четырех до восьми недель.
Впоследствии стоит ожидать, что российская валюта будет укрепляться, вероятно, до диапазона 58−60 рублей за доллар, поскольку фундаментальных причин для ее ослабления нет: цены на нефть Brent снова поднялись выше отметки $70 за баррель.
Будет ли ЦБ снижать ставку в апреле
Рыночная конъюнктура сейчас препятствует смягчению монетарной политики. За два дня рубль потерял около 10% своей стоимости. Снижение ключевой ставки лишь поможет спекулянтам играть на ослабление рубля. На денежном рынке операции РЕПО не станут дешевле.
От ЦБ сейчас ждут реакции на происходящее. Первый зампред Банка России Сергей Швецов дал понять, что регулятор видит риски ослабления рубля и связанные с этим последствия, поэтому готов применить подзабытый за последние годы инструмент валютных интервенций. Это может сбить панику, если она вдруг возникнет.
Ситуация на валютном рынке, безусловно, повлияет на экономику. ЦБ, вероятнее всего, не будет снижать ставку в апреле. Инфляционные ожидания вырастут, а сама инфляция может подскочить до 3,0−3,2%.
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