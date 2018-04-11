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19:24 (мск), источник: Sputnik.by

Россельхознадзор нашел свинину в партии муки, ехавшей из Беларуси

Временно запрещенная продукция весом 17 тонн была обнаружена в машине с мукой, направлявшейся в Московскую область.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз в Россию 17 тонн свиной продукции, которая провозилась под видом муки, сообщила в среду пресс-служба российского ведомства.

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Грузовая машина была остановлена в пункте «Кругловка» в Смоленской области. Согласно сопроводительным документам на товар, машина перевозила муку высшего сорта из Калининграда в Московскую область.

«При вскрытии грузового отсека в дальних рядах загрузки были выявлены паллеты со свиным шпиком», — рассказали в Россельхознадзоре.

Там отметили, что груз был задержан, продукция направлена на проверку наличия в ней возбудителя АЧС. По результатам экспертиз будет принято решение об утилизации груза.

Россельхознадзор с 10 апреля ввел временный запрет на поставки свиней и свиной продукции из Беларуси из-за обнаруженного в одной из партий вируса АЧС.

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