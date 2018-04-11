В Госкомстате рассказали, где узбекистанцы смогут заработать больше всего

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Госкомстат опубликовал квартальный отчет по зарплате узбекистанцев, из которого становится понятно в каких сферах можно заработать больше денег.

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За январь-март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост начисленной зарплаты наблюдался в сфере информации и связи (+28,9), в финансовой и страховой деятельности (+28,6%), в промышленности (+27,5%), а также в строительстве (+24,8%). Об этом говорится в квартальном отчете Госкомстата по зарплате.

В структуре видов экономической деятельности по республике среднемесячная номинальная начисленная зарплата в финансовой и страховой деятельности на 79,2% превышала средне республиканский уровень.