Рубль отыграл дневные потери и вечером развернулся вверх на фоне фиксации прибыли

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Доллар США и евро перешли к снижению на Московской бирже в среду вечером; рубль отыграл потери первой половины дня и развернулся вверх к бивалютной корзине на фоне начавшейся фиксации прибыли по «коротким» позициям по рублю после достижения ранее днем котировками нацвалюты многомесячных минимумов.

Курс доллара США составил 62,75 руб. в 19:02 по московскому времени, что на 27,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (ранее в ходе торгов доллар превышал 65 руб. впервые с 30 ноября 2016 года). Евро при этом стоил 77,72 руб., опустившись на 13 копеек (ранее в ходе торгов евро достигал 80,5 руб. впервые с 10 марта 2016 года). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 20,84 копейки — до 69,49 рубля.

На пике роста среды курс доллара США достигал 65,0575 руб., что на 2,035 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом достигал 80,5 руб., поднявшись почти на 2,65 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднималась на 2,31 рубля — до 72,01 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль перешел к росту к доллару и евро на вечерних торгах благодаря начавшейся вечером фиксации прибыли по «коротким» позициям по рублю. Участники торгов сочли трехдневное обвальное падение нацвалюты чрезмерным в условиях отсутствия однозначно негативных новых деталей, касающихся санкций против России.

Ранее в ходе торгов рубль снижался к многомесячным минимумам против доллара и евро после заявления президента США Дональда Трампа о ракетном ударе по Сирии.

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Президент США при этом посоветовал России подготовиться к этой атаке, раскритиковав Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада. Кроме того, Трамп высказался по поводу нынешних отношений США и России, подчеркнув, что они «стали хуже, чем когда-либо, включая холодную войну».

«Для этого нет причин. России нужна наша помощь с их экономикой, и это то, что было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановить ли гонку вооружений?» — написал он в твиттере.

Минфин РФ с 9 апреля приостановил покупки валюты на рынке на фоне резкого ослабления рубля из-за геополитических факторов и пока не планирует менять месячный объем приобретений. Ведомство сообщило, что сроки их возобновления будут определяться вместе с ЦБ РФ. Тем не менее, по словам главы Минфина Антона Силуанова, ведомство пока не планирует менять общий объем покупок на рынке в этом месяце.

ЦБ как наш агент будет покупать на рынке в зависимости от складывающейся ситуации. Конечно, если сейчас спрос идет на валюту, зачем нам еще дополнительно подогревать? Нет смысла. Поэтому будем делать, исходя из принципов разумности. Антон Силуанов глава Минфина

Минфин в апреле запланировал вновь выйти на рекордный объем покупок валюты на внутреннем рынке — с 6 апреля по 8 мая объем направляемых на эти цели средств составит 240,7 млрд рублей, ежедневный будет эквивалентен 11,5 млрд рублей.

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Минфин РФ также отменил проведение 11 апреля традиционного аукциона по размещению ОФЗ. «Минфин России информирует о непроведении 11 апреля 2018 года аукционов по размещению облигаций федеральных займов в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой», — говорится на сайте ведомства. Отмена аукционов произошла впервые с 2015 года.

Цены на нефть эталонных марок сохраняют позитивную динамику и торгуются у многолетних максимумов, несмотря на данные о значительном повышении запасов этого топлива в США и росте нефтедобычи в Штатах. Поддержку нефтяному рынку оказывают опасения относительно перебоев поставок топлива с Ближнего Востока ввиду возможного авиаудара международной коалиции по Сирии.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 1,89% — до $72,38 за баррель. Котировки обновили максимум с декабря 2014 года. Котировки фьючерсов на WTI на май в ходе торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к указанному времени на 2,21% — до $66,96 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 апреля на 1,6927 рубля, до 64,0626 руб., и увеличил курс евро на 2,4317 рубля, до 79,2839 руб.

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Средневзвешенный курс доллара расчетами «сегодня» на торгах Московской биржи поднялся на 1,7324 рубля по отношению ко вторнику и составил 64,2914 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами «завтра» к 19:00 среды по московскому времени поднялся на 1,6043 рубля и составил 64,277 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $9 млрд 960,716 млн, из которых $2 млрд 247,474 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и $7 млрд 713,242 млн — на сделки с расчетами «завтра».

Средневзвешенный курс евро расчетами «сегодня» вырос на 2,3355 рубля по отношению ко вторнику, до 79,3025 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» к 19:00 среды по московскому времени увеличился на 2,3055 рубля и составил 79,5451 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR 825,652 млн, из которых EUR275,889 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и EUR549,763 млн — на сделки с расчетами «завтра».