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12:43 (мск), источник: Клопс.ru

«Это рекорд за последние годы»: Алиханов рассказал о количестве зарегистрированных резидентов ОЭЗ

В Калининградской области зарегистрировано рекордное количество новых резидентов ОЭЗ. С начала 2018 года их насчитывается уже 23, сообщил глава региона Антон Алиханов в среду, 11 апреля, на международном стратегическом форуме по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018 в Светлогорске.

При этом за весь 2017 год этот статус получили 27 компаний, уточнил губернатор.

«За первые месяцы после вступления в силу поправок в закон об ОЭЗ появилось уже 23 новых резидента. Это рекорд за последние годы, своеобразный бум с точки зрения новых проектов», — заявил Алиханов.

Глава региона напомнил, что самые привлекательные льготы калининградской ОЭЗ предоставляются инвесторам в сфере IT, креативных индустрий и высоких технологий.

«Мы очень заинтересованы в развитии в регионе IT-сферы, потому что это не “высасывает” ресурсы из экономики, но при этом создаёт очень большую добавленную стоимость, даёт высокую производительность. Для нас это одна из тех отраслей, на которой мы концентрируемся, понимая, что можем вырваться вперёд», — подчеркнул Алиханов.

Ранее сообщалось, что первым IT-резидентом обновлённой Особой экономической зоны в регионе стала компания по разработке программ для зарубежных дилерских центров «Диалерфаер-Калининград». Компания разрабатывает программное обеспечение для зарубежных автодилеров. С 1 января 2018 года изменился инвестиционный порог для получения статуса резидента Калининградской особой экономической зоны.

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