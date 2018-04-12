«Это рекорд за последние годы»: Алиханов рассказал о количестве зарегистрированных резидентов ОЭЗ

При этом за весь 2017 год этот статус получили 27 компаний, уточнил губернатор.

«За первые месяцы после вступления в силу поправок в закон об ОЭЗ появилось уже 23 новых резидента. Это рекорд за последние годы, своеобразный бум с точки зрения новых проектов», — заявил Алиханов.

Глава региона напомнил, что самые привлекательные льготы калининградской ОЭЗ предоставляются инвесторам в сфере IT, креативных индустрий и высоких технологий.

«Мы очень заинтересованы в развитии в регионе IT-сферы, потому что это не “высасывает” ресурсы из экономики, но при этом создаёт очень большую добавленную стоимость, даёт высокую производительность. Для нас это одна из тех отраслей, на которой мы концентрируемся, понимая, что можем вырваться вперёд», — подчеркнул Алиханов.