Оборот лекарств в РФ будут контролировать с помощью блокчейна

В качестве пилотного региона выбрана Новгородская область. Для этого уже создан единый реестр электронных рецептов, к которому присоединены внутренняя система областной больницы и программа 1С для учета лекарств. В дальнейшем к проекту подключатся аптеки.
Как рассказал «Известиям» советник председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир Демин, завершить пилот планируется в декабре 2018 года. После этого может быть принято решение о масштабировании проекта на всю страну.
Так, в рамках программы пациенты, которые находятся как на амбулаторном, так и на стационарном лечении, смогут отслеживать наличие лекарства на складе, его срок годности и производителя. Подлинность препаратов будет проверяться в системе маркировки. Вся отчетность из созданной системы будет поступать в областной Росздравнадзор, департамент здравоохранения и некоторые другие ведомства.
Блокчейн — это распределенная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Каждая запись в ней является блоком, который содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок. Все данные в этой ситеме зашифрованы, их нельзя удалить или заменить.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.