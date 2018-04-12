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02:11 (мск), источник: Известия

Оборот лекарств в РФ будут контролировать с помощью блокчейна

В России запускают проект по учету и выдаче лекарств с использованием технологии блокчейн, который позволит бороться с фальсификатом и перепродажей дорогих рецептурных препаратов, купленных на бюджетные деньги.

Источник: РИА "Новости"

В качестве пилотного региона выбрана Новгородская область. Для этого уже создан единый реестр электронных рецептов, к которому присоединены внутренняя система областной больницы и программа 1С для учета лекарств. В дальнейшем к проекту подключатся аптеки.

Как рассказал «Известиям» советник председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир Демин, завершить пилот планируется в декабре 2018 года. После этого может быть принято решение о масштабировании проекта на всю страну.

Так, в рамках программы пациенты, которые находятся как на амбулаторном, так и на стационарном лечении, смогут отслеживать наличие лекарства на складе, его срок годности и производителя. Подлинность препаратов будет проверяться в системе маркировки. Вся отчетность из созданной системы будет поступать в областной Росздравнадзор, департамент здравоохранения и некоторые другие ведомства.

Блокчейн — это распределенная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Каждая запись в ней является блоком, который содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок. Все данные в этой ситеме зашифрованы, их нельзя удалить или заменить.

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Во время загрузки произошла ошибка.
10 апреля© Ньюстюб
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