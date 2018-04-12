Оборот лекарств в РФ будут контролировать с помощью блокчейна

Источник: РИА "Новости"

В качестве пилотного региона выбрана Новгородская область. Для этого уже создан единый реестр электронных рецептов, к которому присоединены внутренняя система областной больницы и программа 1С для учета лекарств. В дальнейшем к проекту подключатся аптеки.

Как рассказал «Известиям» советник председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир Демин, завершить пилот планируется в декабре 2018 года. После этого может быть принято решение о масштабировании проекта на всю страну.

Так, в рамках программы пациенты, которые находятся как на амбулаторном, так и на стационарном лечении, смогут отслеживать наличие лекарства на складе, его срок годности и производителя. Подлинность препаратов будет проверяться в системе маркировки. Вся отчетность из созданной системы будет поступать в областной Росздравнадзор, департамент здравоохранения и некоторые другие ведомства.