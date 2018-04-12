Таблетки ложатся на полки
Ритейлеры смогут продавать лекарства без лицензии.
Ритейлеры смогут продавать лекарства без лицензии.
Минпромторг доработал законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Обновленный документ, первоначальная версия которого вызвала недовольство в фармацевтической отрасли
Подготовленный ранее министерством документ предполагал наделить ритейлеров правом продажи таких препаратов при наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Это разрешение можно было бы получить на юридическое лицо независимо от количества точек. Законопроект в таком виде вызвал недовольство со стороны ряда ведомств и представителей фармацевтической отрасли.
Там же конкретизируется, что такое право дается компаниям, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами.
Осуществление фармацевтической деятельности будет носить уведомительный характер: организации придется сообщать о ее начале в подведомственный Минздраву Росздравнадзор. Кроме этого в законопроекте предлагается перечень 34 групп безрецептурных препаратов, продажа которых допускается в магазинах: это сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, системы для переливания крови и др.
В Минздраве подтвердили получение документа от Минпромторга, но комментировать пока не стали. Ранее в министерстве сообщали, что проблемы доступности лекарств населению сейчас нет, а способность магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств вызывает сомнение. В Минпромторге на запрос «Ъ» не ответили.
Инициатором идеи продажи безрецептурных лекарств в магазинах является первый
Но представители аптечных организаций выступили против. Так, сеть «Ригла», у которой 1,9 тыс. аптек, заявила о риске закрыть почти половину своих объектов. Участники рынка также предупреждали, что небольшие региональные аптечные сети могут совсем уйти с рынка. В Федеральной антимонопольной службе, говоря о первоначальной версии законопроекта, заявляли, что он не предусматривает предоставления
Для гендиректора сети «Неофарм» Евгения Нифантьева обновленная версия законопроекта стала неприятной неожиданностью.
«Просто потому, что Росздравнадзор может не справиться со столь масштабной дополнительной нагрузкой», — поясняет господин Нифантьев. «Лицензия на осуществление фармдеятельности — гарантия соблюдения правил хранения и отпуска лекарств, а если магазинам она не нужна, то и соблюдаться они не будут», — уверен господин Нифантьев.
Представители продуктового ритейла придерживаются иного мнения. Так, в «Ленте» считают, что покупатели выиграют от увеличения конкуренции на рынке лекарств. «Соблюдение требований к розничной продаже безрецептурных лекарств повлечет за собой определенные операционные затраты, но серьезных сложностей мы пока не видим», — считают в компании.
Мария Котова, Ольга Дубравицкая
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