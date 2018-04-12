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09:23 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Таблетки ложатся на полки

Ритейлеры смогут продавать лекарства без лицензии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минпромторг доработал законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Обновленный документ, первоначальная версия которого вызвала недовольство в фармацевтической отрасли из-за возможности предоставлять ритейлерам упрощенную лицензию, предлагает разрешить продуктовым сетям торговать лекарствами вообще без этого документа. Для фармрынка, как утверждают его участники, это стало новым ударом.

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Минпромторг во вторник направил в Минздрав доработанный законопроект (копия есть у «Ъ»), разрешающий продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах.

Подготовленный ранее министерством документ предполагал наделить ритейлеров правом продажи таких препаратов при наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Это разрешение можно было бы получить на юридическое лицо независимо от количества точек. Законопроект в таком виде вызвал недовольство со стороны ряда ведомств и представителей фармацевтической отрасли.

Обновленная версия предлагает разрешить торговым организациям реализовывать безрецептурные лекарства вообще без лицензии.

Там же конкретизируется, что такое право дается компаниям, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами.

Осуществление фармацевтической деятельности будет носить уведомительный характер: организации придется сообщать о ее начале в подведомственный Минздраву Росздравнадзор. Кроме этого в законопроекте предлагается перечень 34 групп безрецептурных препаратов, продажа которых допускается в магазинах: это сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, системы для переливания крови и др.

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В Минздраве подтвердили получение документа от Минпромторга, но комментировать пока не стали. Ранее в министерстве сообщали, что проблемы доступности лекарств населению сейчас нет, а способность магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств вызывает сомнение. В Минпромторге на запрос «Ъ» не ответили.

Инициатором идеи продажи безрецептурных лекарств в магазинах является первый вице-премьер Игорь Шувалов, который выступал с таким предложением еще в 2014 году. Законопроект Минпромторг разработал по его поручению в конце 2017 года, указав в пояснительной записке, что реализация безрецептурных препаратов в торговых организациях простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен, а также к повышению уровня доступности лекарств в отдаленных районах и сельской местности.

Но представители аптечных организаций выступили против. Так, сеть «Ригла», у которой 1,9 тыс. аптек, заявила о риске закрыть почти половину своих объектов. Участники рынка также предупреждали, что небольшие региональные аптечные сети могут совсем уйти с рынка. В Федеральной антимонопольной службе, говоря о первоначальной версии законопроекта, заявляли, что он не предусматривает предоставления каких-либо преференций или упрощенного порядка торговли лекарствами для отдельных видов организаций, а его принятие не приведет к кардинальным переменам на рынке.

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Для гендиректора сети «Неофарм» Евгения Нифантьева обновленная версия законопроекта стала неприятной неожиданностью.

По его мнению, ситуация может стать еще хуже: принятие нового документа приведет не только к закрытию аптек, но и к росту фальсифицированных лекарств на потребительском рынке.

«Просто потому, что Росздравнадзор может не справиться со столь масштабной дополнительной нагрузкой», — поясняет господин Нифантьев. «Лицензия на осуществление фармдеятельности — гарантия соблюдения правил хранения и отпуска лекарств, а если магазинам она не нужна, то и соблюдаться они не будут», — уверен господин Нифантьев.

Представители продуктового ритейла придерживаются иного мнения. Так, в «Ленте» считают, что покупатели выиграют от увеличения конкуренции на рынке лекарств. «Соблюдение требований к розничной продаже безрецептурных лекарств повлечет за собой определенные операционные затраты, но серьезных сложностей мы пока не видим», — считают в компании.

Мария Котова, Ольга Дубравицкая

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