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06:10 (мск), источник: Восток Медиа

Погранпереход на Большом Уссурийском сделают грузопассажирским

Пункт пропуска «Хабаровск» между Китаем и Россией на Большом Уссурийском острове планируют сделать грузопассажирским. Это сократит длину маршрута до выгрузки в Китае на 120−400 километров, что привлечёт потенциальных инвесторов. По прогнозам, экспортный грузопоток увеличится до 1,2 миллиона рублей до 2025 года.

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, изменения в назначении погранперехода сейчас готовят ведомство, минтранс и органы власти.

«Остров Большой Уссурийский находится на пересечении международных транспортных коридоров и имеет огромный транзитный потенциал, который может быть успешно интегрирован в развитие точек экономического роста Хабаровского края: ТОР и свободный порт», — рассказала и. о. директора департамента инфраструктурных проектов министерства России по развитию Дальнего Востока Светлана Утяшева.

Сегодня основной внешнеторговый партнёр Хабаровского края — КНР. Товарооборот по итогам 2016 года составил 1,07 миллиарда долларов, в том числе экспорт — 899,8 миллиона долларов. Удельный вес Китая в общем объёме внешней торговли региона —54,6%, в экспорте — 58,2%.

«С учётом развития крупных морских портов Ванино и Советская Гавань, действия режима Свободного порта, а также строительства автомобильной дороги “Обход Хабаровска”, требуется создание многостороннего пункта пропуска с перемещением транзитных грузов российскими и иностранными компаниями для выхода на рынки стран АТР», — объяснила Светлана Утяшева.

По прогнозам, общие поступления в бюджет России до 2032 года составят 46 миллиардов рублей, в федеральный бюджет — 19,8 миллиарда, консолидированный бюджет края — 26,2 миллиарда. Эксперты ожидают также создание двух тысяч рабочих мест и около 40 миллиардов рублей инвестиций.

«Комплексный проект развития острова Большой Уссурийский имеет важное геополитическое и международное значение. Особый приграничный статус острова отражён в Программе сотрудничества между регионами Дальнего Востока, Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока КНР, одобренной главами двух государств», — отметила Светлана Утяшева.

В 2013 году автодорожный мост через Амурскую протоку соединил остров с материковой частью России, а в 2012 — мост Усу с Китаем.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в ноябре 2014 пункт пропуска решили разместить прямо по линии границы. В том же году губернатор Хабаровского края заявил, что переход будет пока только пассажирским. В июле 2015 года губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао на встрече с главой региона настаивал на создании автомобильного пункта пропуска на Большом Уссурийском острове.

В мае 2016 года делегация из китайской провинции во главе с секретарём КПК Ван Сянкуем посетили остров. Тогда они выразили желание рассмотреть предложение о перевозке грузов на острове. Министр инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края Юрий Чайка отметил, что с развитием территории они обратятся к правительству страны, чтобы разрешили создать грузовой пункт пропуска.

В ноябре прошлого года Вячеслав Шпорт обратился к правительству России с просьбой помочь в финансировании пункта пропуска на Большом Уссурийском острове. Он попросил выделить деньги по целевой программе «Государственная граница». Также он отметил, что край поддерживает привлечение частных инвестиций в инфраструктуру погранперехода.

Большой Уссурийский должен стать международным мостом, значимым для развития России. Представители правительства Хабаровского края в июле 2014 года встречались со своими китайскими коллегами, обсудили уточнённую концепцию развития острова, проект которой утвердили ещё в 2011 году. Также в декабре 2014 года участники заседания правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока приняли решение о создании ТОРа на Большом Уссурийском.

Одна из главных проблем острова — он затапливается. В декабре 2016 года власти объяснили, что в федеральном бюджете нет денег на строительство берегоукрпления, поэтому проект не может двинуться с мёртвой точки. Однако в мае 2017 года деньги нашли и приступили к строительству десятикилометровой дамбы, помочь также согласилась китайская сторона. После завершения работ по защите территории от паводков, первые проекты на острове Россия обещает построить в 2023 году.

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