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05:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Три резидента турзоны «Ворота Байкала» могут лишиться статуса

Министерство экономического развития Иркутской области и управляющая компания особой экономической зоны «Ворота Байкала» готовят расторжение соглаш.

Источник: Reuters

Министерство экономического развития Иркутской области и управляющая компания особой экономической зоны «Ворота Байкала» готовят расторжение соглашения с одним из резидентов, который не реализовал свой бизнес-план. В 2018 году запланированы проверки ещё двух компаний, также не проявивших активность. Об это 12 апреля сообщает РБК.

Как рассказал РБК Дальний Восток гендиректор АО «ОЭЗ “Иркутск”» Сергей Иванов, претендентом на лишение статуса резидента является ООО «Илим-Байкал». В своё время, войдя в турзону, компания намеревалась построить туристический комплекс «Центр активного отдыха», который включал бы 20 гостевых домов и административно-гостиничный корпус. Предполагалось, что инвестиции в проект составят 130,5 млн рублей. По словам Иванова, в 2017 году прошла проверка, по итогам которой были выявлены нарушения по соблюдению соглашения. Резиденту дали срок до 1 марта 2018 года, но строительство так и не началось.

Руководство ООО «Илим-Байкал» заявляет, что начать активную работу в турзоне помешало отсутствие инфраструктуры, которую обязано обеспечить государство в лице управляющей компании. К слову, строительство инфраструктуры начнётся в апреле 2018 года, планируется на выделенные из областного бюджета 124 млн рублей проложить в предгорный район турзоны 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км сетей канализации, построить две канализационные подстанции. Иванов уверяет, что, поскольку деньги были заложены при формировании бюджета Иркутской области в конце прошлого года, до резидентов информация была донесена.

Однако ещё две компании, имеющие статус резидента, по данным министерства экономического развития, бездействуют. Это ООО «Гринвальд-Байкал» и ООО «Байкал-Аква» — оба собирались построить туристические комплексы, оба стоят в плане проверок на 2018 год. Руководители компаний также сетуют на то, что не могут начать строительство без обещанной инфраструктуры.

Сейчас в турзоне «Ворота Байкала» — семь резидентов, включая трёх, которых могут лишить этого статуса. В планах 2018 года — привлечь трёх новых резидентов. В феврале свидетельство было выдано ООО «Вектор Байкальск», компания намерена построить в Слюдянском районе гостиничный комплекс, вложив 167 млн рублей.

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