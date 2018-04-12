Три резидента турзоны «Ворота Байкала» могут лишиться статуса
Министерство экономического развития Иркутской области и управляющая компания особой экономической зоны «Ворота Байкала» готовят расторжение соглаш.
Министерство экономического развития Иркутской области и управляющая компания особой экономической зоны «Ворота Байкала» готовят расторжение соглаш.
Министерство экономического развития Иркутской области и управляющая компания особой экономической зоны «Ворота Байкала» готовят расторжение соглашения с одним из резидентов, который не реализовал свой
Как рассказал РБК Дальний Восток гендиректор АО «ОЭЗ “Иркутск”» Сергей Иванов, претендентом на лишение статуса резидента является ООО «Илим-Байкал». В своё время, войдя в турзону, компания намеревалась построить туристический комплекс «Центр активного отдыха», который включал бы 20 гостевых домов и
Однако ещё две компании, имеющие статус резидента, по данным министерства экономического развития, бездействуют. Это ООО «Гринвальд-Байкал» и ООО «Байкал-Аква» — оба собирались построить туристические комплексы, оба стоят в плане проверок на 2018 год. Руководители компаний также сетуют на то, что не могут начать строительство без обещанной инфраструктуры.
Сейчас в турзоне «Ворота Байкала» — семь резидентов, включая трёх, которых могут лишить этого статуса. В планах 2018 года — привлечь трёх новых резидентов. В феврале свидетельство было выдано ООО «Вектор Байкальск», компания намерена построить в Слюдянском районе гостиничный комплекс, вложив 167 млн рублей.
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