В Новосибирске появятся «умные» светофоры
В Новосибирске появится уникальная система управления транспортными потоками.
В Новосибирске появится уникальная система управления транспортными потоками.
По данным ГИБДД, сегодня в Новосибирске работает не менее четырехсот светофоров, и, как отметил директора проектного офиса инновационной компании «СофтЛайн Трейд» (Москва) Игорь Канатченко, они имеют возможности менять режим в зависимости от ситуации.
— Все мы знаем, что утром и вечером трафик один, а днем — другой. Но светофоры работают по одним параметрам. Внедрение интеллектуальной автоматизированной системы помогает разгрузить напряженные участки дорог, — подчеркнул эксперт.
— Сегодня особенно актуальны разработки, связанные с
По соглашению между мэрией и инновационной компанией, в реализацию проекта будет инвестировано около ста миллионов рублей.
Для этого на проблемных перекрестках установят «умные» светофоры, способные анализировать трафик движения и в случае возникновения заторов переключать режим так, чтобы сделать улицу «зеленой». Опробовать систему запланировано на улице Семьи Шамшиных, в дальнейшем — на улицах Титова,
Напомним: в конце прошлого года Новосибирск стал первым сибирским городом, в котором реализовали проект «Умная остановка». Павильон, расположенный рядом с мэрией и Камерным залом филармонии, содержит интеллектуальную «начинку», которая позволяет пассажирам отслеживать в режиме онлайн прибытие транспорта, подзаряжать мобильные телефоны, подключаться к
Вообще, слово «умные» на форуме звучало довольно часто. «Умные» теплицы от Новосибирского государственного технического университета помогают в обучении студентов, «умная» школа от управления науки и внедрения научных технологий мэрии Новосибирска — следить за безопасностью в учреждении.
Подобная система заработает в апреле в средней
— При нештатной ситуации система указывает конкретное место ее возникновения и мгновенно подает сигнал оповещения всем экстренным службам, одновременно отправляя
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.