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07:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение на участке трассы М-5 ограничат на два месяца из-за ремонта

Затруднения возникнут в районе Кунашака.

Движение транспорта на участке трассы М-5 в районе Кунашака будет затруднено в ближайшие два месяца из-за ремонта, сообщают в пресс-службе управления дорог «Южный Урал».

С 15 апреля на участке от Таскино до Кунашака (км 58- км 65,593) дорожные службы будут снимать старое и укладывать новое асфальтовое покрытие, а также укреплять обочины и менять барьерные ограждения. Ремонт планируют завершить к 15 июня.

«В связи с проводимыми работами изменится схема движения, которая отразится на общей скорости потока транспорта. По согласованной схеме, одно направление будет полностью закрыто, поэтому вторая полоса примет на себя весь поток в обе стороны», — рассказали в управлении дорог.

Добавим, что с 16 апреля в Челябинской области также начинает действовать весеннее ограничение для большегрузного транспорта.

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