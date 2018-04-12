Китайская корпорация может построить в Омске мусоросжигательный завод

Китайская компания может построить в Омске мусоросжигательный завод. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне, 11 апреля, врио губернатора Омской области Александр Бурков встретился с делегацией энергетического гиганта PowerChina и его дочерней компании SEPСO1. Корпорация из Китая, которая строит разные типы электростанции, рассматривается в качестве партнёра в строительстве первой очереди парогазовой установки мощностью 120 МВт (ПГУ-120).

Читайте также В Омской области построят первый мусоросжигательный завод

Во время встречи представители китайской корпорации также отметили, что готовы сотрудничать с Омской областью и в других проектах. Компания готова не только проектировать и строить энергетические и инфраструктурные объекты, но и, возможно, инвестировать другие проекты. Например, их весьма интересует строительство мусоросжигательного завода.

«Безусловно, для нас важен проект мусороперерабатывающего завода. Это, действительно, финансово ёмкий и технологически сложный проект. Здесь вопрос экологии имеет особое значение, поэтому нам важно понимать, какая будет технология, насколько мы будем иметь чистоту выброса с предприятия. Сегодня есть и российские компании, которые готовы рассмотреть этот проект по мусоросжиганию на территории Омской области», — подчеркнул Александр Бурков.

Отметим, что у китайской корпорации имеется богатый опыт работы в данной сфере.